CP assina contrato com Alstom para mais 36 automotoras

A CP assinou esta terça-feira o aditamento ao contrato de compra com a Alston-DST para a aquisição de mais 36 automotoras para o serviço urbano. Os novos comboios começam a chegar em 2029 e a última entrega está prevista para 2031, tendo sido antecipada dois anos.

O Governo autorizou em outubro do ano passado a CP a adquirir mais 36 automotoras além das 117 previstas no contrato original, ao mesmo preço unitário. Este acréscimo representa um investimento adicional de 318 milhões, elevando para 1.064 milhões o valor total para as 153 automotoras. Destas, 55 destinam-se ao serviço regional e as restantes ao urbano.

O Ministério das Infraestruturas esclarece, em comunicado, que os novos comboios são financiados em 710,1 milhões de euros pelo Orçamento do Estado, em 141,4 milhões pelo Sustentável 2030 e 212,5 milhões pelo Fundo Ambiental.

Em janeiro, o Conselho de Ministros aprovou a autorização da CP para a aquisição de 12 automotoras para a alta velocidade, num investimento de 584 milhões de euros, com opção de mais oito. Numa segunda fase, poderão ser acrescentadas mais seis para o serviço internacional.

No final do ano passado, chegou a Portugal a primeira de 22 automotoras para o serviço regional contratualizadas com a Stadler, por 158 milhões. Desde 2004 que não chegava um comboio novo a estrear à CP.

“Com a compra destas 153 unidades, e com a autorização expressa à CP para a aquisição de 20 comboios para a Alta Velocidade (584 milhões), o Governo está a realizar o maior investimento jamais feito na compra de comboios em Portugal – 195 unidades que se traduz num investimento de 1,8 mil milhões de euros”, assinala o comunicado.