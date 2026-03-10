Declaração de Trump sobre fim da guerra afunda petróleo para 92 dólares

O preço do petróleo Brent caiu mais de 6% na abertura da sessão desta terça-feira, a rondar os 92 dólares por barril, um dia depois de ter disparado devido ao conflito no Médio Oriente. Às 6h00 hora de Lisboa, o preço do Brent, referência europeia, estava a cair 6,53% face ao fecho de segunda-feira, cotado nos 92,44 dólares por barril.

A cotação do barril de Brent terminou na segunda-feira no mercado de futuros de Londres em alta de 6,76%, numa sessão de mercado altamente volátil, marcada pela escalada do conflito no Médio Oriente, mas fechou abaixo dos 100 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa ultrapassou os 118 dólares durante a sessão no mercado de futuros de Londres de segunda-feira, níveis que não se viam desde 2022, após a invasão russa e o início da guerra na Ucrânia, mas acabou a nos 98,96 dólares.

Os preços do crude caíram drasticamente depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter declarado na segunda-feira que a guerra com o Irão está “praticamente terminada”. Trump afirmou em entrevista à CBS que planeia “assumir o controlo” do Estreito de Ormuz.

Entretanto, o petróleo WTI cai 6,05% em Nova Iorque, para 89,04 dólares por barril, antes da abertura oficial do mercado norte-americano.