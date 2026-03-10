Duarte Bello é novo responsável pelo negócio da EDP na Península Ibérica após saída de Pedro de Vasconcelos

Duarte Bello, atualmente CEO da EDP Europe vai assumir as funções anteriormente desempenhadas por Pedro de Vasconcelos, administrador que esta segunda-feira apresentou a demissão do conselho de administração executivo da EDP, deixando a empresa no final de abril. Segundo fonte oficial da energética, Bello passará a “acumular também a responsabilidade pela região da Península Ibérica, “assegurando continuidade estratégica e operacional numa região central para o grupo”.

O ECO sabe que Duarte Bello, que é administrador executivo da EDP Renováveis (EDPR), não irá, no entanto, substituir Vasconcelos no board executivo da ‘casa-mãe‘ EDP. No conselho de administração executivo permanecerão Miguel Stilwell de Andrade (CEO), Rui Teixeira (CFO), Ana Paula Marques e Vera Pinto Pereira. O mandato de três anos desse órgão começou em abril de 2024.

Como membro da comissão executiva da EDPR, Bello lidera a estratégia de longo prazo para projetos de energias renováveis e soluções solares para empresas em toda a Europa, com especial foco em mercados-chave para o avanço das iniciativas de energia limpa. É licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade Nova de Lisboa e possui um MBA pelo Insead.

“Ao longo da sua carreira, desempenhou várias funções de gestão. Ingressou na EDP em 2006, onde exerceu o cargo de responsável por M&A e Desenvolvimento Corporativo, liderando operações internacionais de fusões e aquisições na Europa, Estados Unidos, América Latina e Ásia-Pacífico, bem como o desenvolvimento de estratégias de longo prazo para a EDP”, informou a energética. Anteriormente, trabalhou também como chefe de gabinete do CEO e foi membro do Comité de Investimento do grupo EDP.

Antes de integrar o Grupo EDP, trabalhou como analista financeiro no Schroder Salomon Smith Barney, em Londres e Lisboa, e como analista financeiro na área de banca de investimento do Citigroup, em Londres.

(Notícia atualizada às 13h40 com mais informação)