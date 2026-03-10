Duarte Bello é novo responsável pelo negócio da EDP na Península Ibérica após saída de Pedro de Vasconcelos
Após a saída de Pedro de Vasconcelos, é o CEO da EDP Europe que fica responsável pelo negócio em Portugal e Espanha. Bello não vai, no entanto, ocupar o lugar que ficou vago no 'board' da EDP.
Duarte Bello, atualmente CEO da EDP Europe vai assumir as funções anteriormente desempenhadas por Pedro de Vasconcelos, administrador que esta segunda-feira apresentou a demissão do conselho de administração executivo da EDP, deixando a empresa no final de abril. Segundo fonte oficial da energética, Bello passará a “acumular também a responsabilidade pela região da Península Ibérica, “assegurando continuidade estratégica e operacional numa região central para o grupo”.
O ECO sabe que Duarte Bello, que é administrador executivo da EDP Renováveis (EDPR), não irá, no entanto, substituir Vasconcelos no board executivo da ‘casa-mãe‘ EDP. No conselho de administração executivo permanecerão Miguel Stilwell de Andrade (CEO), Rui Teixeira (CFO), Ana Paula Marques e Vera Pinto Pereira. O mandato de três anos desse órgão começou em abril de 2024.
Como membro da comissão executiva da EDPR, Bello lidera a estratégia de longo prazo para projetos de energias renováveis e soluções solares para empresas em toda a Europa, com especial foco em mercados-chave para o avanço das iniciativas de energia limpa. É licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade Nova de Lisboa e possui um MBA pelo Insead.
“Ao longo da sua carreira, desempenhou várias funções de gestão. Ingressou na EDP em 2006, onde exerceu o cargo de responsável por M&A e Desenvolvimento Corporativo, liderando operações internacionais de fusões e aquisições na Europa, Estados Unidos, América Latina e Ásia-Pacífico, bem como o desenvolvimento de estratégias de longo prazo para a EDP”, informou a energética. Anteriormente, trabalhou também como chefe de gabinete do CEO e foi membro do Comité de Investimento do grupo EDP.
Antes de integrar o Grupo EDP, trabalhou como analista financeiro no Schroder Salomon Smith Barney, em Londres e Lisboa, e como analista financeiro na área de banca de investimento do Citigroup, em Londres.
