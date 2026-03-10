Embaixada americana em Lisboa partilha alerta aos viajantes dos EUA

Mantenham-se atentos às notícias locais, evitem manifestações e, genericamente, mantenham um “low profile”. Estes são alguns dos conselhos dados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e que foram partilhados esta terça-feira pela embaixada do país em Lisboa.

Segundo a comunicação, “o Departamento de Estado emitiu um aviso mundial de precaução, aconselhando os cidadãos dos EUA a exercer uma vigilância aumentada, devido aos eventos globais em curso”.

No comunicado da embaixada em Lisboa, surgem vários conselhos considerados úteis aos norte-americanos em viagem: “monitorizem notícias locais e internacionais em busca de atualizações; revejam os vossos planos de segurança pessoal; tome atenção à sua envolvente; evite manifestações; mantenham uma presença discreta; assegure-se que os seus documentos de viagem estão atualizados e acessíveis; notifique os seus amigos e família de que está em segurança”.

São ainda fornecidos vários contactos de emergência de várias entidades norte-americanas, entre eles o da embaixada em Portugal.

O Departamento de Estado tem análises acerca dos principais países de destino dos viajantes norte-americanos, de forma a dar aos seus cidadãos um panorama do que podem esperar, sobretudo em termos de segurança. No que toca a Portugal, a última atualização da informação foi feita em dezembro, e tem o nosso país no nível 1, ou seja, de não requerer cuidados especiais aquando de viagens.