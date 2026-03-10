Crédito à Habitação

Euribor sobe em todos os prazos. Taxa a 12 meses atinge máximo desde janeiro de 2025

  • Lusa
  • 12:24

Esta terça-feira, as taxas Euribor avançaram para 2,138% a três meses, para 2,295% a seis meses e para 2,552% a 12 meses.

A taxa Euribor subiu esta terça-feira a três, a seis e a 12 meses em relação a segunda-feira, no prazo mais longo para um máximo desde janeiro de 2025. Com estas alterações, a taxa a três meses, que avançou para 2,138%, continuou abaixo das taxas a seis (2,295%) e a 12 meses (2,552%).

  • A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu para 2,295%, mais 0,117 pontos do que na segunda-feira.
  • No prazo de 12 meses, a taxa Euribor avançou para 2,552%, mais 0,185 pontos e um novo máximo desde janeiro de 2025.
  • No mesmo sentido, a Euribor a três meses subiu para 2,138%, mais 0,060 pontos do que na segunda-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a janeiro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,93% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,78% e 24,98%, respetivamente.

Em 5 de fevereiro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, de novo, pela quinta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024. A próxima reunião de política monetária da instituição liderada por Christine Lagarde realiza-se em 18 e 19 de março em Frankfurt, Alemanha.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

