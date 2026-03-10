Família Amorim sobe no ranking dos mais ricos da Forbes

Maria Fernanda Amorim, viúva de Américo Amorim, e a família continuam a ser os únicos portugueses na lista dos mais ricos do mundo em 2026 pela revista Forbes que tem Elon Musk no primeiro lugar do pódio. Com a fortuna a subir 28,81%, de 5,9 mil milhões para 7,6 mil milhões de euros, a família Amorim sobe este ano 99 lugares neste ranking.

Em 2025, Fernanda Amorim e a família ocupavam a 597.º posição nesta lista. Este ano subiu 99 lugares para a 498.ª posição, com uma fortuna avaliada em 7,6 mil milhões de euros.

No último ano, a empresária de 91 anos e as três filhas (Paula, Marta e Luísa) tinha descido 75 lugares em relação à lista compilada em 2024 pela Forbes, apesar do património ter aumentado de 5,7 para 5,9 mil milhões de dólares.

Foi em 2017 com a morte de Américo Amorim que a esposa e as filhas herdaram a fortuna do empresário. Liderou durante 60 anos a Corticeira Amorim e investimentos no setor energético e bancário.

Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, ocupa o primeiro lugar da lista dos mais ricos com uma fortuna avaliada em 839 mil milhões de dólares. Segue-se Larry Page na segunda posição e Sergey Brin no terceiro lugar, ambos fundadores da Google.