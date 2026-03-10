Fidelidade e Associação Zero plantam mil árvores na mata de Leiria

A Fidelidade e a ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável plantaram cerca de 1.000 árvores e arbustos autóctones, numa iniciativa que visou apoiar a reflorestação das áreas afetadas pelos incêndios de 2017 e o comboio de tempestades que abalou o país e que provocou danos particularmente severos em Leiria.

Nesta iniciativa participaram cerca de 50 colaboradores da seguradora portuguesa, que plantaram árvores e arbustos autóctones, como o zimbral dunar e o faial-medronhal, na Mata Nacional de Leiria.

De acordo com a seguradora, esta ação foi “desenvolvida no âmbito do projeto da Associação ZERO ‘Plante uma Árvore’” e no compromisso assumido de Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) com as Nações Unidas.

Teresa Ramalho, responsável pela área de Responsabilidade Social da Fidelidade destaca: “Esta ação materializa o compromisso da Fidelidade com a proteção da natureza e com a recuperação dos territórios”.