Futuro da mobilidade será decidido esta semana em Málaga com a eMobility Expo–MOW 2026, que terá um impacto económico superior a 12 milhões de euros

Esta terça-feira abre as suas portas em Málaga a nova edição do eMobility Expo World Congress–MOW 2026, o maior evento profissional da Europa para a indústria da mobilidade sustentável, autónoma, eletrificada, conectada e segura. Mais de 6.000 profissionais e executivos, mais de 200 empresas expositoras e 375 especialistas internacionais participam hoje e amanhã, 10 e 11 de março, de um evento que deixará um impacto económico de 12 milhões de euros para a cidade na sua terceira edição.

Na área de exposições eMobility Expo World Congress–MOW 2026 são apresentadas as soluções mais avançadas do setor para descobrir como será a mobilidade do futuro. Entre elas destacam-se o primeiro barco de recreio espanhol movido a hidrogénio com mais de 100 km de autonomia, drones e aeronaves elétricas de descolagem vertical para transporte de passageiros, sistemas avançados de condução assistida, scooters elétricas com baterias removíveis para facilitar o carregamento doméstico e protótipos únicos, como uma motocicleta com motor a combustão de hidrogénio. Todas estas inovações refletem como a inovação tecnológica, a eletrificação e os novos combustíveis estão a transformar o transporte em todos os seus segmentos.

Com o objetivo de oferecer uma visão integral da realidade da indústria, o congresso eMobility World Congress – MOW 2026 também contará com 5 auditórios simultâneos que abrigarão 10 fóruns verticais focados em cada segmento da indústria da mobilidade (automotiva, aéreo, ferroviário, marítimo, mobilidade urbana, micromobilidade, mobilidade turística, logística, sistemas integrados de transporte e energia, baterias e hidrogénio) e quatro agendas para CEOs, CIOs, responsáveis por frotas e o Goverment & Manufacturers Summit, que reunirá no palco administrações públicas e a indústria para promover a colaboração público-privada tão importante no setor da mobilidade.

No âmbito do Congresso, o Governments & Manufacturers Summit será o grande ponto de encontro entre representantes institucionais como Jaime David Peris Pascual, Comissário Especial para a Reindustrialização do Governo de Espanha, e conselheiros regionais, para apresentar os incentivos fiscais para atrair investimentos em novos projetos industriais de mobilidade sustentável, juntamente com altos executivos de empresas fabricantes

Num contexto decisivo para a competitividade europeia, é fundamental alinhar os objetivos climáticos com a realidade industrial e o mercado. Neste sentido, representantes de administrações públicas, como o vice-conselheiro de Indústria, Energia e Minas da Junta de Andaluzia, Cristóbal Sánchez, e a presidente da Câmara Municipal de Linares (Jaén), Mª Auxiliadora Del Olmo, e da indústria, como Eduardo Blanco, CEO da Santana Motors, explorarão como se pode reindustrializar com o compromisso das administrações locais e dos fabricantes, coordenando as ações e gerando valor no ecossistema local, podendo revitalizar projetos que tinham perdido a sua atividade.

Além disso, a AFNAC (Associação Espanhola de Fabricantes de Automóveis e Camiões) e a Faconauto, a associação patronal de concessionárias, apresentarão o Plano Espanha Auto 2030, o roteiro para reforçar a competitividade do setor automóvel durante os próximos anos, elaborado em colaboração com o Ministério da Indústria e com a participação de todo o ecossistema do setor.

Da mesma forma, o diretor-geral da Kawasaki, Ramon Bosch, juntamente com o secretário-geral da Anesdor (Associação Nacional de Empresas do Setor de Duas Rodas), José María Riaño, partilharão a sua visão, do ponto de vista de um fabricante de motociclos e dos utilizadores, sobre o desenvolvimento de veículos elétricos ligeiros com uma menor pegada de carbono ao longo do seu ciclo de vida.

O congresso também reunirá as principais autoridades do automobilismo e motociclismo, como Jorge Viegas, presidente da FIM (Federação Internacional de Motociclismo), Xavier Mestelan, da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), e Alberto Longo, cofundador da Fórmula E, para abordar como o desporto motorizado atua como um laboratório de inovação para acelerar a transferência tecnológica para os veículos de rua.