Governo tem 60 milhões para ‘pagar’ 20% de projetos de armazenamento

O Ministério do Ambiente e Energia vai direcionar 60,25 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para criar maior flexibilidade e segurança na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP), investindo em armazenamento.

A Agência para o Clima abriu um aviso dirigido a empresas privadas produtoras de eletricidade renovável, para financiamento da instalação de sistemas de armazenamento de energia elétrica (baterias), diretamente ligados à RESP.

Os projetos serão apoiados com subvenções não reembolsáveis em até 20% dos custos elegíveis e os beneficiários terão 24 meses para concluir a sua implementação após a assinatura do termo de aceitação com o Fundo Ambiental.

Devido a estes sistemas de abastecimento “será possível uma otimização e gestão mais flexível do sistema elétrico, um apoio suplementar à segurança das redes, minimizar falhas de fornecimento, promover economias de rede e o uso de energia verde armazenada em alternativa ao uso de energia fóssil”, entende o ministério.

Para a ministra do Ambiente e Energia, citada no comunicado enviado à imprensa, este apoio “responde a necessidades imediatas do nosso sistema elétrico: maior resiliência e segurança”, mas está também atento “ao previsível aumento de consumo elétrico associado a investimentos industriais na fileira do hidrogénio verde e à capacidade de geração de eletricidade renovável que terá de lhe estar associada”. As candidaturas podem ser submetidas através da página do Fundo Ambiental.