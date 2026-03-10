Grant Thornton cria área Legal em Portugal

A Grant Thornton acaba de criar área Legal em Portugal. A Grant Thornton & Associados, Advogados – Sociedade Multidisciplinar foi formalmente constituída em 2026, reforçando a oferta de serviços da Grant Thornton em Portugal.

A Grant Thornton International é uma rede global de firmas independentes presente em mais de 140 países. Em Portugal, a Grant Thornton presta serviços nas áreas de Auditoria, Tax e Consultoria. “A criação da área Legal vem reforçar a abordagem multidisciplinar da firma e ampliar o apoio prestado aos clientes em matérias jurídicas associadas à atividade empresarial”, segundo comunicado do escritório.

Segundo Susana Melo, CEO da Grant Thornton Portugal (Tax e Consultoria): “ao integrarmos a área Legal na nossa oferta de serviços, ampliamos a nossa capacidade de apoiar os clientes numa lógica verdadeiramente multidisciplinar, combinando conhecimento jurídico, fiscal e financeiro para responder aos desafios cada vez mais complexos do mercado.” A responsável acrescenta que estão “preparados para crescer com propósito e contribuir para uma nova etapa nos serviços multidisciplinares profissionais em Portugal”.

“A proposta de valor da Grant Thornton Legal assenta na integração de conhecimento jurídico e know-how de mercado numa abordagem multidisciplinar. A nova área atuará em articulação com escritórios de advocacia e departamentos jurídicos internos das empresas, oferecendo serviços complementares que promovem eficiência e geram valor para os clientes. Combinando conhecimento técnico e de mercado, eficiência operacional e tecnologia, a Grant Thornton Legal pretende apoiar organizações na tomada de decisões complexas e contribuir para um impacto duradouro no negócio”, conclui o mesmo comunicado.