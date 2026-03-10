Greve na Bélgica cancela 75% dos voos para quinta-feira

A greve nacional na Bélgica afetou os aeroportos e os transportes públicos e ferroviários, e já levou ao cancelamento de mais de dois terços dos voos para quinta-feira.

Os dois aeroportos que conectam a cidade (o aeroporto principal de Bruxelas-National, em Zaventem, e o aeroporto de Charleroi Bruxelas Sul) anunciaram o cancelamento da maioria dos seus voos para quinta-feira. No total, 478 dos 630 voos previstos para partir ou chegar a qualquer um dos aeroportos foram cancelados, o que representa 75% dos voos cancelados.

“É possível que ainda se possam realizar voos de chegada, mas também haverá um impacto”, afirmaram as autoridades aeroportuárias.

As paralisações nos transportes fazem parte de um dia nacional de protesto contra a reforma das pensões, com a qual o executivo tenta desincentivar a reforma antecipada e incentivar a reforma tardia, incluindo penalizações, e que culminará com uma mobilização prevista para quinta-feira, 12 de março.

Além das negociações sobre as pensões, os trabalhadores ferroviários também se levantam contra a eliminação gradual do estatuto especial e contra uma proposta de modernização da gestão de pessoal.

Os sindicatos da rede ferroviária belga promoveram uma greve de 72 horas, desde a noite de domingo passado até à noite de quarta-feira, que já provocou a supressão de três em cada dez comboios, o cancelamento de metade das ligações entre pequenas localidades e cancelamentos quase totais dos serviços nas horas de ponta.

Além disso, o transporte marítimo sofreu perturbações, com atrasos em 45 navios com destino ou chegada ao porto de Antuérpia e outros 26 em Zeebrugge, após uma paralisação de dois dias anunciada pelos controladores fluviais e pilotos.