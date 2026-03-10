Há mais um restaurante português com duas estrelas Michelin e dez com uma

Guia Michelin integra mais 10 restaurantes com uma estrela e Fifty Seconds passa a ter duas. O JNcQUOI Table é a abertura do ano e no Guia Michelin há ainda 34 novos recomendados e 2 Bib Gourmand.

Há dez novas entradas na lista de restaurantes com uma estrela Michelin e um novo restaurante com duas, o Fifty Seconds, em Lisboa, liderado por Rui Silvestre. As distinções foram conhecidas esta terça-feira na cerimónia Guia Michelin Portugal 2026, que decorreu na Madeira.

Restaurantes que merecem um desvio especial exigem excelência. Só esses, e os mais resistentes, ascendem a duas estrelas no Guia Michelin. Reconhecendo o seu trabalho, o Guia Michelin manteve a distinção a todos os restaurantes portugueses que já a tinham, incluindo Henrique Sá Pessoa, que abriu recentemente o restaurante homónimo, em Lisboa, e acrescentou o Fifty Seconds, em Lisboa, liderado por Rui Silvestre.

“Sinto-me em casa. Espero continuar a fazer parte desta família durante muito tempo”, disse o chef, que, curiosamente, esta noite perdeu o título de chef mais novo de sempre a receber uma estrela Michelin.

Estes são os restaurantes portugueses com duas estrelas Michelin:

Fifty Seconds, Rui Silvestre, Lisboa – novo

Antiqvvm, Vítor Matos, Porto

Belcanto, José Avillez, Lisboa

Casa de Chá da Boa Nova, Rui Paula, Catarina Correia, Leça da Palmeira

Henrique Sá Pessoa, Henrique Sá Pessoa, Lisboa

Il Gallo di Oro, Benoit Sinthon, Funchal

Ocean, Hans Neuner, Porches

The Yeatman, Ricardo Costa, Vila Nova de Gaia

Vila Joya, Dieter Koschina, Albufeira

Em 2026, dez novos restaurantes receberam uma estrela Michelin. São agora 44. Alentejo e Algarve ganham novos representantes, Porto conquista quatro estrelas, uma delas para Rui Paula, que já tem uma distinção pela Casa de Chá da Boa Nova. Apenas um é da zona de Lisboa.

Esta é a lista de novos restaurantes com uma estrela Michelin:

Cozinha do Paço, Afonso Dantas, Évora

Alameda, Rui Sequeira, Faro

DOP, Rui Paula e Sandro Teixeira, Porto

Éon, Tiago Bonito, Porto

Gastro, by Elemento, Ricardo Dias Ferreira, Porto

In Diferente, Angélica Salvador, Porto

Kappo, Tiago Penão, Cascais

Largo do Paço, Francisco Quintas, Amarante

Mapa, David Jesus, Montemor-o-Novo

Schistó, Vítor Matos, Vítor Gomes, Peso da Régua

Francisco Quintas, do Largo do Paço, com 27 anos, tornou-se o mais jovem chef a receber esta distinção, e foi também distinguido com o prémio de Young Chef Award. “Acredito que é um reconhecimento ao trabalho que temos vindo a fazer. Não só os 11 meses no Largo do Paço, mas os 12 anos em que trabalho muito nos projetos por onde passo. Focamo-nos muito na experiência do cliente e é isso que queremos entregar todos os dias”, disse durante a cerimónia. O anterior recorde pertencia ao chef Rui Silvestre, que a recebeu em 2015.

“É sem dúvida um orgulho enorme voltar a trazer a estrela ao Largo do Paço e à Casa da Calçada, um espaço cheio de história, carisma e emoção e por onde já passaram alguns dos melhores chefs do país”, disse Francisco Quintas, após a cerimónia. “É o segundo projeto que começo e que conquista uma estrela Michelin. Aos 27 anos, é muito gratificante ter todo este reconhecimento”, acrescentou.

Para a Casa da Calçada, a estrela representa a recuperação de uma distinção que recebeu pela primeira vez em 2004 e que manteve até ter fechado para obras de recuperação, em 2023. A reabertura do hotel, membro da associação Relais & Châteaux, deu-se em abril de 2025, com Francisco Quintas à frente do respetivo restaurante de fine dining.

Vítor Matos, à frente do Schistó, o restaurante de fine dining do Torel Quinta da Vacaria, no Douro, viu o projeto receber também a sua primeira estrela. “É uma enorme satisfação ver o Schistó conquistar uma estrela Michelin apenas um ano após a sua abertura. Este reconhecimento pertence a toda a equipa e reforça a nossa vontade de continuar a trabalhar com respeito pelo produto, pelo território e pela tradição gastronómica portuguesa”, afirma o chef, em comunicado.

David Jesus, à frente do Mapa, leva para o Alentejo mais uma estrela. “É de coração cheio que deixo um agradecimento muito sincero ao Guia Michelin pela confiança depositada no nosso trabalho, que é, essencialmente, de toda uma equipa incrível do restaurante MAPA e de toda a família L’AND Vineyards, que trabalha apaixonadamente e dá o seu melhor todos os dias, com imenso orgulho e responsabilidade. Assim seguiremos, apaixonados e sonhadores”.

Este ano foi entregue, pela primeira na Península Ibérica, o prémio Opening of The Year ao restaurante JNcQUOi Table, em Lisboa, de portas abertas desde janeiro. “É um passo em frente”, resumiu o chef do restaurante Filipe Carvalho sobre a distinção. “Temos um CEO que é um bocadinho maluco, que não tem medo de apostar. Temos pouco tempo, mas temos força e vamos a isso”.

Entre restaurantes recomendados e Bib Gourmand, 36 novas recomendações

O Guia Michelin Portugal 2026 acrescentou 34 novas entradas.

Esta é a lista de restaurantes recomendados:

1638, by Nacho Manzano, Vila Nova de Gaia

Atrevo, Rita Magro, Porto

Susta, David Barata, Almancil

Authentic, Ricardo Luz, Almancil

Cafézique, Leandro Araújo, Loulé.

Broto, Pedro Pena Bastos, Lisboa

Coral, Diogo Pereira, POrches

Camilo, Diogo Manuel Ribeiro Coimbra, Porto

Cozinha das Flores, Nuno Mendes, Porto

Cozinha do Douro, José Maria Gomes, Lamego

De Raíz, Nuno Fonte, Rebordinho

Duoo Gastro Theater, Catarina Monteiro e Leandro Silva, Portimão

Essences, Fernan Arnau, Lousã

Forno da Telha, Miguel Rocha Vieira, Évora

Intemporal, António Simões, Paço de Arcos

Izakaya, Ruben Mesquita, Porto

JNcQUOI Fish, Filipe Carvalho, Lisboa

JNcQUOI Table, Filipe Carvalho, Lisboa

Liz, Daniel Carvalheira, Porto

Manjar dos Leitões, Evaristo Martins, Póvoa de Varzim

Maré, José Avillez, Cascais

Mercantel, Cristiano Barata, Aveiro

Mesa Farta, João Viegas, Tavira

Mitsu, Shinyu Koik, Lisboa

O Manel, Manuel e Oliveira, Nogueira

Omakase, Ashik Yonjan, Lisboa

Pearl, João Silva e Domingos Camara, Faro

Quinta do Quetzal, João Mourato, Vidigueira

Refeito, João França, Coimbra

Salta, Tomaz Salema Reis, Lisboa

Santa Joana, Bruno Antunes, Maurício Varela, Nuno Mendes, Lisboa

Sult Cascais, Nelson Soares, Cascais

Tasco da Ilda, Madalena Dias, Azambuja

A lista de restaurantes Bib Gourmand, estabelecimentos recomendados a preços moderados recebeu duas novas incorporações:

Mesa15, do chef Petr Kiss (Leiria)

Taverna Sacra, do chef Hugo China Ferreira (Alverca do Ribatejo)

A gala desta terça-feira distinguiu ainda outros profissionais do setor. Adácio Ribeiro, do restaurante Vila Foz, Porto, recebeu o prémio Service Award. Nos vinhos, o prémio de melhor sommelier foi para Carlos Monteiro, da Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira, onde trabalha há mais de uma década.

Uma nova estrela verde Michelin em Portugal

Estes restaurantes mantêm a estrela verde, um distinção que premeia e que este ano integra um novo local:

Cozinha do Paço (Évora)

Encanto (Lisboa)

Herdade do Esporão (Reguendos de Monsaraz)

Il Gallo di Oro

Malhadinha Nova (Albarnoa)

Mesa de Lemos (Silgueiros)

Ó Balcão (Santarém)

“O nosso esforço é gigante tentando ter um impacto positivo de forma ambiental, mas com bom impacto na economia local, com produtores e fornecedores locais”, disse Afonso Dantas, chef da Cozinha do Paço, o novo restaurante nesta lista de detentores da estrela verde.