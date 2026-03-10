Iberdrola, Cellnex e Caixabank lideram a reputação do IBEX35 para o Google Gemini, de acordo com o Repindex

Conforme a última análise semanal da RepIndex.ai referente ao período de 2 a 8 de março de 2026, o relatório coloca a Iberdrola em primeiro lugar, com uma pontuação de 79 em 100, consolidando a sua liderança em termos de reputação no ecossistema da inteligência artificial, graças à sua presença constante nos meios de comunicação económicos internacionais e à visibilidade dos seus projetos em energias renováveis.

Em segundo lugar, aparece a Cellnex Telecom, com 73 pontos, impulsionada pela narrativa sobre a implantação europeia de infraestruturas 5G e a perceção de empresa defensiva no setor tecnológico.

O CaixaBank ocupa a terceira posição com 73 pontos, destacando-se pela consistência da sua comunicação financeira e pela disponibilidade de documentação regulatória acessível, fatores que o Gemini avalia positivamente ao analisar a reputação corporativa.

O ranking é completado pela Laboratorios Rovi, com 72 pontos, impulsionada pela perceção de inovação farmacêutica, e pelo Bankinter, também com 72 pontos, favorecido pela cobertura mediática dos seus avanços na banca digital e fintech.

O PAPEL DA GEMINI

De acordo com o relatório, o modelo Google Gemini tende a atribuir pontuações mais altas a empresas com forte presença na imprensa económica internacional, notícias recentes e referências em motores de busca, o que explica a liderança de empresas com elevada visibilidade informativa durante a semana analisada. No conjunto do índice, a mediana algorítmica de reputação do IBEX-35 situa-se em 63 pontos, numa zona considerada «média-alta» pelos analistas da RepIndex, com diferenças de perceção entre modelos de inteligência artificial que podem chegar a 39 pontos em alguns casos.

A RepIndex analisa semanalmente 35 empresas do IBEX-35 através de seis modelos de inteligência artificial — ChatGPT, Perplexity, Google Gemini, DeepSeek, Grok e Qwen — para medir como descrevem e avaliam as empresas quando consultadas pelos utilizadores. A plataforma avalia oito dimensões de reputação, entre elas narrativa corporativa, qualidade das fontes, atualidade informativa, coerência dos dados e gestão de controvérsias, com o objetivo de medir a “perceção algorítmica” da reputação empresarial no novo ecossistema informativo dominado por assistentes de inteligência artificial.

De acordo com o relatório, a crescente influência desses sistemas implica que a reputação corporativa começa a ser definida também nos algoritmos de IA que respondem a milhões de consultas todos os dias sobre empresas, setores e mercados.