Indra junta-se ao NOVA Aerospace em Tires

O Indra Group, através do seu braço dedicado ao setor aeroespacial, vai juntar-se ao NOVA Aerospace em Tires. A parceria visa “promover programas conjuntos de investigação aplicada, formação avançada, desenvolvimento tecnológico e integração de estudantes e investigadores em projetos e infraestruturas industriais”.

“É com grande satisfação que colaboramos com a NOVA Aerospace nesta iniciativa, que seguramente vai aproximar a academia e a indústria para apoiar o desenvolvimento de talento, a investigação aplicada e a inovação tecnológica no domínio aeroespacial. Esperamos contribuir ativamente para transformar esta colaboração em resultados concretos que reforcem o papel de Portugal no setor”, diz Nuno Ávila, diretor da Indra Space em Portugal, citado em comunicado.

O NOVA Aerospace visa transformar o aeródromo de Cascais num “aeroporto universitário”, reunindo ensino, investigação, ensaios tecnológicos e parcerias empresariais num espaço de 20 hectares cedido pela autarquia de Cascais.

O objetivo é a instalação de empresas nesse espaço, juntamente com um polo da universidade dedicado à formação no setor aeroespacial. A universidade, que já ministrava o mestrado em Engenharia Aeroespacial há três anos, tem agora acreditado a licenciatura em Engenharia Aeroespacial, que arranca este ano.

“Queremos passar para ali tudo o que seja ensino e investigação na área espacial e aeronáutica, uma vez que vamos passar a ter acesso ao aeroporto. Esse é um fator distintivo muito relevante neste projeto, os nossos estudantes passam a ter acesso a um ambiente real, a poder fazer testes não destrutivos em algumas aeronaves que já lá estão, pelo menos duas que estão lá e que é possível utilizar. No fundo, estar com os pés na oficina, terem o contexto da realidade”, explicava em fevereiro, em entrevista ao ECO/eRadar, José Branco, pró-Reitor da Universidade Nova de Lisboa para o Desenvolvimento Institucional e Angariação de Fundos.

O protocolo, assinado por Nuno Ávila, Diretor da Indra Space em Portugal, estabelece “novas bases para a cooperação em domínios como investigação aplicada, transferência de conhecimento e desenvolvimento de talento, promovendo uma ligação mais estreita entre a academia e a indústria e contribuindo para reforçar o ecossistema nacional do espaço”, em setores como sistemas aeronáuticos e aeroespaciais, operações, satélites, navegação aérea, investigação tecnológica e novos modelos de inovação, refere a Indra em comunicado.