Direto Irão já admite cessar-fogo. Austrália dá asilo a futebolistas
Ao 11.º dia de ataques dos EUA e Israel contra o Irão, siga aqui os principais desenvolvimentos deste conflito.
No 11.º dia de ataques dos EUA e Israel contra o Irão, ecoam as palavras do Presidente norte-americano na segunda-feira, que garantiu que a guerra está “praticamente terminada”. Estas são as principais informações nesta terça-feira, 10 de março:
- Os preços do petróleo estão a aliviar significativamente. O Brent afunda mais de 6%, para 92 dólares o barril. A queda está intimamente ligada às declarações de Trump sobre o fim da guerra e sobre a intenção de controlar o Estreito de Ormuz.
- Os futuros de referência do gás natural na Europa também registam uma queda significativa, de quase 16%, recuando para os 47,5 euros por MWh (megawatt-hora).
- As bolsas europeias abriram em recuperação, seguindo a batuta dos mercados asiáticos, pressentindo um alívio nas tensões associadas ao conflito no Médio Oriente.
- O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão já admite um cessar-fogo: “A nossa primeira condição para um cessar-fogo é que a agressão não se repita”, declarou Kazem Gharibabadi, depois de o ministro da tutela, Abbas Araqchi, ter rejeitado, na segunda-feira, negociações de paz com os EUA.
- A Austrália concedeu hoje asilo a cinco jogadoras da seleção feminina de futebol do Irão, consideradas como traidoras no seu país após se recusarem a cantar o hino iraniano antes de um jogo.
