Italiana MFE já é a segunda maior acionista da Impresa

A MFE já é a maior acionista da Impresa, com 32,934%. Francisco Pedro Balsemão assume as funções de presidente do conselho de administração e de CEO.

A MediaForEurope (MFE) já é a segunda maior acionista da Impresa. Esta terça-feira, após o supervisor do mercado de capitais considerar que foi apresentada prova suficiente de que a MFE não exerce poder de influência dominante sobre a Impresa, e por isso não têm de lançar uma OPA, e de nova assembleia-geral de acionistas ter voltado a votar o aumento de capital de 17,325 milhões de euro subscrito na totalidade pelo grupo italiano, o grupo procedeu de imediato ao aumento de capital.

“O Aumento de Capital foi, na data de hoje, integralmente subscrito e realizado pela MFE, mediante entrada em dinheiro no montante de EUR 17.325.000 (dezassete milhões trezentos e vinte e cinco mil euros)“, lê-se no comunicado publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“Hoje é um dia histórico para a Impresa. A MFE é um grupo de media líder na Europa, com quem partilhamos uma visão de futuro baseada no crescimento das receitas, na proximidade aos espectadores e na inovação. Juntos, desenvolveremos novas áreas de negócio e fortaleceremos as nossas operações, sempre sustentados na qualidade, liberdade e independência e pela ligação única ao público português”, comenta Francisco Pedro Balsemão, CEO e, a partir desta terça-feira, também presidente do grupo, sucedendo nas funções a Francisco Pinto Balsemão, presidente do grupo, que morreu a 21 de outubro, aos 88 anos.

