Largo do Paço procura recuperar estrela Michelin com o mais jovem chef de sempre

O Largo do Paço foi distinguido com uma estrela em 2004, fechou, renovou-se e está a trabalhar numa nova experiência de fine dining há um ano. Esta segunda-feira conhecem-se as estrelas de 2026.

Quem fez reserva para jantar esta terça-feira à noite no Largo do Paço, o restaurante da Casa da Calçada, em Amarante, arrisca-se a começar o menu de degustação a pensar numa experiência gastronómica única e terminar o 15.º momento já com uma estrela Michelin. A nova seleção do Guia Michelin Portugal 2026 é conhecida esta terça-feira, na Madeira, e a cozinha liderada pelo chef Francisco Quintas está bem posicionada para conquistar o galardão.

Recuperar a estrela Michelin que já fez parte do currículo do restaurante da Casa da Calçada (foi atribuída pela primeira vez em 2004) é um objetivo para o qual esta equipa trabalha desde que o hotel reabriu, em 2025, após um período de renovação iniciado em 2023, procurando concretizar um antigo sonho do fundador do projeto, Manuel António da Mota, hoje liderado pela filha, Paula Mota. “É um sonho do pai, para enaltecer este palácio com tanta história para a cidade de Amarante”, diz ao ECO Rafael Furão, diretor de operações da Casa da Calçada.

E se o Largo do Paço conquistar a estrela, Francisco Quintas, 27 anos, será o mais jovem chef português a alcançá-la em nome próprio, destronando Rui Silvestre, que conseguiu esse feito aos 29 anos, em 2015.

Ter Francisco Quintas à frente da cozinha do Largo do Paço foi uma das primeiras decisões do grupo proprietário, Mota, e da equipa gestora, Amazing Evolution, para alcançar a estrela. A idade do chef não reflete a sua experiência: começou aos 15 anos, estudou na escola de hotelaria de Coimbra, trabalhou nas cozinhas de restaurantes em Londres, Bélgica, Países Baixos e França e fazia parte da equipa do chef Vítor Matos que conseguiu uma estrela para o restaurante 2Monkeys, em Lisboa. E no início de tudo, em Miranda do Corvo, onde nasceu e cresceu, estão a avó e as tias, com quem começou a aprender. “O Francisco sabe muito bem para quer ir”, nota Rafael Furão.

Um turno por noite, 15 pratos de degustação

O diretor de operações garante que a filosofia do Largo do Paço assenta na excelência da matéria-prima e respeito pela sazonalidade. “A cozinha vem do mundo, mas a prioridade é a qualidade do produto”, explica Rafael Furão. “Tem de haver a certeza de que o produto é de excelente qualidade”. Esse é, diz, uma das premissas do trabalho de Francisco Quintas. “Temos debates internos para sabermos se temos os melhores fornecedores. Eu, a nossa equipa de compras e o Francisco trabalhamos muito a qualidade dos produtores”, diz. “Há visitas aos próprios produtores. Se não os visitarmos e não soubermos como trabalham, é difícil garantir essa qualidade”.

Para o responsável de operações, a cozinha é um dos fatores distintivos do restaurante – “Estão lá os sabores e a cozinha do Francisco, sem isso não estaríamos aqui a falar” -mas “toda a envolvência com o cliente, a ligação da equipa e a ligação emocional é o que nos distingue”.

Este é um espaço pequeno, e propositadamente pequeno — apenas 22 lugares para degustar os menus de 13 ou 15 pratos pensados por Francisco Quintas e pela sua de mais seis pessoas. “Não fazemos turnos de mesa. A mesa é do cliente durante toda a noite”, diz o diretor de operações. A equipa inclui dois sommeliers (João Dória e Leonardo Capelo), quatro pessoas na sala, incluindo a chefe, Laura Loureiro. A proximidade faz parte da identidade da casa. “O Francisco vai à mesa, o pasteleiro vai à mesa. Queremos que a equipa tenha ligação com quem está connosco”. A partir do verão, ficam apenas com o menu de 15 momentos, reforçando a dimensão experiencial de fine dining. Outra marca distintiva, é sempre servido vinho verde da vinha da Casa da Calçada, certificada como a mais antiga da região dos Vinhos Verdes.

No Largo do Paço, se hoje podem almejar a uma estrela é porque foram visitados por inspetores do guia Michelin, mas não sabem quando aconteceu. “Não notámos nada de especial. Quando o serviço flui e não se pensa nisso, as coisas correm melhor”, diz.

Esta terça-feira, na Madeira, saber-se-á se o projeto volta ao Guia Michelin. O resultado será anunciado na gala anual que revela a nova seleção do Guia MICHELIN Portugal 2026, depois de os inspetores da organização terem percorrido o país “de norte a sul e de leste a oeste à procura das melhores mesas”, segundo informação do próprio guia.

Na edição de 2025, Portugal contava com 8 restaurantes com duas estrelas Michelin e 38 restaurantes com uma estrela, além de distinções adicionais como 6 Estrelas Verdes, 28 Bib Gourmand e 116 restaurantes recomendados. Esta é a lista completa de restaurantes portugueses que estão no guia, prestes a ficar desatualizada.

