Lince ‘ataca’ empresa de Ovar com olho na internacionalização

A Lince Capital anunciou esta terça-feira a conclusão de um investimento na IEM4.0, empresa portuguesa especializada no desenvolvimento de soluções de engenharia nas áreas de automação industrial e robótica. O objetivo passa por consolidar a posição da empresa ovarense no mercado nacional e impulsionar a sua expansão internacional.

“Esta iniciativa permitirá à empresa ampliar a sua capacidade de desenvolvimento de soluções tecnológicas cada vez mais sofisticadas e inovadoras, mantendo-se na vanguarda da automação industrial e da robótica”, detalha a capital de risco.

Com 21 colaboradores, a ovarense IEM4.0 assume-se como “parceiro tecnológico de referência para a modernização industrial, distinguindo-se pela capacidade de desenvolver soluções técnicas totalmente personalizadas, concebidas e produzidas internamente”.

De acordo com a sociedade de private equity, a empresa fundada por Gabriel Bastos, Jorge Resende e Nuno Cascais “incorpora princípios de Indústria 4.0, integrando robótica colaborativa, suporte remoto, realidade aumentada, inteligência artificial e sistemas avançados de controlo, estabelecendo elevados padrões de eficiência, desempenho e sustentabilidade e acompanhando de forma próxima as necessidades específicas dos seus clientes”.

“A IEM4.0 combina engenharia de elevada complexidade técnica com uma abordagem altamente personalizada ao cliente, posicionando-se num segmento crítico para a competitividade da indústria europeia”, afirma o head of growth funds da Lince Capital. “Com este investimento, pretendemos apoiar a empresa na estruturação da próxima fase de crescimento, reforçando a sua capacidade produtiva e potenciando o desenvolvimento de soluções inovadoras”, acrescenta Lourenço Mayer. Em declarações ao ECO, fonte oficial da capital de risco avança que um dos objetivos é reforçar o efetivo em mais de 50%.

Também os fundadores sublinharem que a “IEM4.0 tem vindo a consolidar a sua posição de mercado, com uma forte componente em inovação em todos os projetos que desenvolve para o setor automóvel”. “Neste âmbito, o investimento da Lince enquadra-se perfeitamente nesta estratégia de consolidação no mercado nacional e também no crescimento sustentável no mercado internacional”, salientam os fundadores Gabriel Bastos, Jorge Resende e Nuno Cascais

A Lince Capital — que entrou no início do ano no capital de empresa portuguesa de maquinaria para cerâmica — detalha ainda que a a equipa de gestão, liderada por três sócios fundadores, manter-se-á à frente do projeto.

