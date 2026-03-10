Lucro da Volkswagen foi o mais baixo em nove anos. Vai despedir 5.000 pessoas na Alemanha até 2030

O lucro da gigante automóvel Volkswagen caiu para metade em 2025, chegando aos 6,9 mil milhões de euros, o valor mais baixo desde o escândalo Dieselgate, em 2016. Em comunicado, a Volkswagen atribui a queda do lucro às tarifas americanas e a custos imprevistos de reestruturação. Na informação divulgada esta terça-feira, o grupo alemão anunciou igualmente que vai cortar 50.000 postos de trabalho na Alemanha até 2030.

A Volkswagen, que também possui outras marcas como a Audi, a Skoda e a espanhola Seat, informou que a faturação em 2025 foi estável, fixando-se em 321.913 milhões de euros (-0,8% em relação ao ano anterior), assim como as vendas, que atingiram os 9.022 milhões de veículos (-0,2%).

O lucro operacional caiu 53,5%, atingindo 8.868 milhões de euros, o que reflete uma rentabilidade operacional de 2,8% (5,9% no ano anterior), devido ao custo das tarifas americanas e à mudança na estratégia de produto da Porsche.

As marcas espanholas Seat e Cupra viram seu lucro operacional cair para um milhão de euros em 2025, em comparação com 633 milhões de euros em 2024, uma queda de 99,8%, devido às tarifas sobre o Cupra Tavascan, produzido na China, e ao aumento dos custos de produção, apesar do crescimento do volume de negócios.

Apesar desta quebra no lucro, o grupo Volkswagen informou que a faturação da Seat e da Cupra melhorou para 15,272 milhões de euros (+5,1% em relação a 2024) num “ambiente de mercado desafiador”.

O presidente executivo designado, Oliver Blume, assegurou que o novo começo do grupo Volkswagen já está em andamento, mantendo a empresa bem encaminhada, “pese embora o aumento dos ventos contra globais”.

O diretor financeiro da Volkswagen (VW), Arno Antlitz, confirmou que 2025 se caracterizou por “tensões geopolíticas, disputas e intensa pressão competitiva”.

A administração e o conselho de supervisão da VW propõem um dividendo de 5,26 euros para ações preferenciais e 5,20 euros para ações ordinárias, 17% a menos do que o dividendo referente ao ano de 2024.