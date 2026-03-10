Lucros das seguradoras em Portugal aumentaram 36% em 2025
As 64 companhias de seguros a operar em Portugal conseguiram em conjunto 654 milhões de euros de resultados líquidos durante o ano passado. Uma fortaleza provavelmente delapidada em fevereiro.
O ano de 2025 foi positivo para o conjunto das seguradoras a operar em Portugal revela o Relatório de Evolução da Atividade Seguradora relativo ao fim do 4º trimestre do ano passado, agora divulgado pela ASF, entidade supervisora do setor.
No entanto, estas notícias foram entretanto atenuadas pelas tempestades de fevereiro que certamente anularam estes lucros, dados os valores provisórios já apontados para as indemnizações a pagar a pessoas e empresas pelos danos registados.
Para além da melhoria dos resultados líquidos das seguradoras em 2025, também a solidez e solvência melhorou e os investimentos no final do ano atingiram 56,5 milhões de euros, mais 7,4% que em igual período do ano anterior.
Alguns dados principais do ano de 2025 para todas as seguradoras em conjunto:
- A produção global de seguro direto relativa à atividade em Portugal aumentou 13,4% face ao final de 2024, situando-se acima de 16,2 mil milhões de euros;
- As vendas de seguros foram de 50,5% no ramo Vida e 49,5% nos ramos Não Vida;
- As companhias devolveram 9,28 milhões de euros a empresas e pessoas em indemnizações e outros pagamentos;
- Os seguros de Vida aumentaram 17,8% tendo como explicação principal a venda de produtos ligados a fundos (unit Linked) em 71,4%;
- Os montantes pagos do ramo Vida diminuíram 22%;
- Os resgates de seguros de Vida atingiram apenas 2,4 mil milhões de euros menos 17% que em 2024;
- Os ramos Não Vida registaram um crescimento de 9,2%, de onde se destacam crescimentos de 12,3% no ramo Saúde, 9,9% no ramo Automóvel e 8,4% na modalidade de Acidentes de Trabalho e 7,9% no ramo Incêndio e Outros Danos;
- Os montantes pagos de seguro direto no ramo Vida apresentaram um decréscimo de 10,8%. Enquanto os referentes aos ramos Não Vida cresceram 6,4%;
- O valor das carteiras de investimento das empresas de seguros, no final de 2025, totalizou 56,4 mil milhões de euros, o que representa um acréscimo de 7,3% face ao final do ano anterior;
- Na mesma data, o volume de provisões técnicas foi de 47,1 mil milhões de euros;
- O rácio estimado de cobertura do Requisito de Capital de Solvência (SCR) foi de 213%, refletindo um acréscimo positivo de cinco pontos percentuais face ao final de 2024;
- No SCR as seguradoras Vida melhoraram o rácio de 225% para 240%, as Não Vida de 189% para 200% e as mistas mantiveram-se em 206%. O mínimo estabelecido é 100%, pelo que as seguradoras apresentam pelo menos o dobro do capital mínimo necessário.
O rácio estimado de cobertura do Requisito de Capital Mínimo (MCR) – nível mínimo de fundos próprios abaixo do qual se considera que os tomadores de seguros, segurados e beneficiários ficam expostos a um grau de risco inaceitável – foi de 557%, refletindo uma melhoria de onze pontos percentuais face ao final do ano anterior.
