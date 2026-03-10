Lusíadas Saúde e Multicare unem-se para projeto-piloto de medicina preventiva do cancro da mama
A Lusíadas Saúde e a Multicare lançaram um programa-piloto para identificar e reduzir risco de cancro da mama com recurso a consultas de avaliação personalizada do risco e plano individual.
O “Programa Personalizado de Prevenção do Cancro da Mama” é um projeto-piloto que surge de uma colaboração entre a Lusíadas Saúde e a Multicare. O objetivo do projeto é identificar o risco de desenvolvimento desse cancro e promover estratégias personalizadas de redução de risco.
Em comunicado explicam que o projeto contempla:
- “Consulta de avaliação personalizada do risco, realizada por especialistas de Medicina Geral e Familiar ou Ginecologia, com recurso a modelos clínicos validados de estratificação do risco e à revisão rigorosa dos fatores modificáveis e não modificáveis”;
- “Plano individual de redução do risco, que pode incluir intervenções de estilo de vida, vigilância orientada ao risco ou terapias de redução de risco”;
- “Avaliação complementar de estilo de vida e saúde mental através da Medicina Online da Multicare, com possibilidade de integração em programas de bem-estar”.
A fase piloto acontecerá nos Hospitais Lusíadas Lisboa, Porto e Amadora, abrangendo mulheres clientes das Multicare, entre 25 e 74 anos, que cumpram os requisitos estabelecidos pela seguradora.
Eduarda Reis, Chief Medical Officer do Grupo Lusíadas Saúde, afirma que “este programa representa um passo decisivo na personalização dos cuidados de saúde e na capacidade de atuar sobre o risco antes do aparecimento da doença, oferecendo às mulheres uma avaliação detalhada e recomendações personalizadas”.
Já José Santos, Diretor Clínico da Multicare, explica que “este projeto-piloto permite testar um novo modelo de medicina preventiva e personalizada numa estratégia de estratificação e redução do risco. Contamos implementar, noutros prestadores, iniciativas semelhantes nesta e noutras patologias, garantindo que mais clientes beneficiem desta abordagem integrada”.
