Lusíadas Saúde e Multicare unem-se para projeto-piloto de medicina preventiva do cancro da mama

O “Programa Personalizado de Prevenção do Cancro da Mama” é um projeto-piloto que surge de uma colaboração entre a Lusíadas Saúde e a Multicare. O objetivo do projeto é identificar o risco de desenvolvimento desse cancro e promover estratégias personalizadas de redução de risco.

Em comunicado explicam que o projeto contempla:

“ Consulta de avaliação personalizada do risco , realizada por especialistas de Medicina Geral e Familiar ou Ginecologia , com recurso a modelos clínicos validados de estratificação do risco e à revisão rigorosa dos fatores modificáveis e não modificáveis”;

, realizada por , com recurso a modelos clínicos validados de estratificação do risco e à revisão rigorosa dos fatores modificáveis e não modificáveis”; “ Plano individual de redução do risco, que pode incluir intervenções de estilo de vida, vigilância orientada ao risco ou terapias de redução de risco”;

de redução de risco”; “Avaliação complementar de estilo de vida e saúde mental através da Medicina Online da Multicare, com possibilidade de integração em programas de bem-estar”.

A fase piloto acontecerá nos Hospitais Lusíadas Lisboa, Porto e Amadora, abrangendo mulheres clientes das Multicare, entre 25 e 74 anos, que cumpram os requisitos estabelecidos pela seguradora.

Eduarda Reis, Chief Medical Officer do Grupo Lusíadas Saúde, afirma que “este programa representa um passo decisivo na personalização dos cuidados de saúde e na capacidade de atuar sobre o risco antes do aparecimento da doença, oferecendo às mulheres uma avaliação detalhada e recomendações personalizadas”.

Já José Santos, Diretor Clínico da Multicare, explica que “este projeto-piloto permite testar um novo modelo de medicina preventiva e personalizada numa estratégia de estratificação e redução do risco. Contamos implementar, noutros prestadores, iniciativas semelhantes nesta e noutras patologias, garantindo que mais clientes beneficiem desta abordagem integrada”.