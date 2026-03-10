MIR Asturias duplica as probabilidades de os seus alunos entrarem «no grupo forte»

Na última convocatória, e pelo sexto ano consecutivo, a academia duplicou as probabilidades de os seus alunos se situarem entre os 3.000 primeiros lugares do exame, uma posição determinante para poderem aceder às especialidades e hospitais mais procurados.

Os dados da convocatória MIR 2025-26 confirmam o impacto positivo do modelo de preparação da MIR Asturias no resultado final do exame. Mais de 50% dos seus alunos obtêm uma classificação inferior a 5.000, o que os coloca numa posição especialmente favorável na hora de escolher a vaga. Este resultado reflete a excelência formativa da prestigiada academia, com um corpo docente especializado e um serviço de atendimento ao aluno diferenciado, para otimizar o desempenho dos seus alunos num exame altamente competitivo.

O desempenho académico também evidencia o sucesso dessa preparação altamente eficiente. Em média, os alunos da MIR Asturias obtêm mais 30 perguntas líquidas no exame, o que se traduz em até 3.000 números de ordem de diferença.

Este impacto do modelo, que afeta todos os alunos do MIR Asturias, também se reflete na melhoria dos resultados dos estudantes com históricos escolares destacados (entre notáveis e excelentes). Aqueles com uma pontuação superior a 8 obtiveram, nesta última convocatória, uma classificação aproximadamente 50% melhor do que os candidatos com perfis semelhantes que não se prepararam com o MIR Asturias. Além disso, este impacto positivo não se limita apenas aos alunos com notas mais altas, mas estende-se de forma generalizada a todos os alunos, independentemente da sua nota.

Quanto aos candidatos internacionais que optaram pela MIR Asturias para a sua preparação, estes conseguem melhorar a sua classificação em mais de 2.000 lugares em relação aos restantes candidatos estrangeiros. Uma amostra do impacto que tem o nível de personalização que a academia oferece, com tutores dedicados a grupos reduzidos de no máximo 20 alunos, serviço de assistência psicológica para prevenir e aliviar o stress e o cansaço durante a preparação, e uma plataforma que personaliza os simulados e os conteúdos para rentabilizar o tempo dedicado ao estudo.

Nos últimos seis anos consecutivos, a academia conseguiu duplicar as probabilidades de os seus alunos se situarem entre os 3.000 primeiros lugares do exame, uma das classificações que determina as possibilidades reais de escolha. Paralelamente, no mesmo período, a MIR Asturias conseguiu triplicar as probabilidades de se situar entre os 100 primeiros lugares do MIR, consolidando uma presença constante dos seus alunos nas faixas mais altas do exame.

Estes resultados refletem uma trajetória sólida de liderança baseada na melhoria contínua da formação e da eficiência do seu método educativo. Para Marta Novo, diretora da MIR Asturias, estes resultados «estão intimamente ligados ao modelo de acompanhamento personalizado, ao aconselhamento individual e integral — que abrange desde o momento em que o candidato se inscreve na academia até à escolha da vaga —, bem como à integração das últimas tecnologias. O nosso objetivo não é apenas preparar o exame, mas otimizar o desempenho de cada aluno para que possa aceder à especialidade que realmente deseja».

A MIR Asturias lançou no ano passado um programa específico de preparação para o OPE de Médico de Família. Com esta iniciativa, o centro reforça o seu compromisso com a formação de profissionais de saúde, transferindo o seu modelo de alto desempenho e acompanhamento personalizado também para os processos de acesso à saúde pública.