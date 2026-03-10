Portugal Ventures lança Leiria Recuperar para apoiar startups afetadas pela Kristin

A Portugal Ventures, braço de capital de risco do Banco Português de Fomento, acaba de lançar a Call Leiria Recuperar para apoiar startups da região centro cujos projetos tenham sido impactados pela passagem da depressão Kristin. Cada empresa pode receber até 250 mil euros. As candidaturas decorrem até 23 de março.

“É nos momentos mais exigentes que o investimento se torna mais determinante. Com a Call Leiria Recuperar, queremos assegurar que empresas com projetos sólidos e ambição de crescimento dispõem das condições necessárias para continuar a criar valor, emprego e competitividade para a economia nacional”, afirma Marco Neves, presidente e CEO da Portugal Ventures, citado em comunicado.

A iniciativa no âmbito do Fundo Região de Leiria Crescimento — constituído em 2024 pela Portugal Ventures em parceria com a CIMRL, a NERLEI CCI – Associação Empresarial da Região de Leiria / Câmara de Comércio e Indústria, a Startup Leiria, o Politécnico de Leiria e investidores privados, com o objetivo de promover o acesso ao financiamento de capital de risco a empresas e projetos inovadores orientados para a exportação, a transição verde, a transformação digital e o reforço do potencial produtivo — “não pretende substituir as linhas de apoio já existentes destinadas à reparação de danos em infraestruturas ou à reposição de ativos”.

Trata-se de “um instrumento de investimento em capital de risco (venture capital), orientado para financiar empresas jovens, inovadoras e com alto potencial de crescimento — tipicamente startups — que, devido ao seu perfil de risco, não têm acesso fácil a financiamentos tradicionais, como crédito bancário, mas que necessitem de reforçar a sua liquidez, de forma a permitir retomar as suas trajetórias de crescimento de forma sustentada”, justifica.

Desde a sua criação, foram já realizadas quatro edições da Call Leiria Crescimento, que no seu conjunto receberam 130 candidaturas, num montante global solicitado de investimento próximo dos 90 milhões de euros. Para a Call Leiria Recuperar, irá ser disponibilizado um ticket único de 250.000 euros por empresa. “O bolo total que irá ser disponibilizado irá depender do número de candidaturas”, refere fonte oficial da Portugal Ventures ao ECO, quando questionado sobre o montante global da call.

Que empresas são elegíveis?

A esta call podem candidatar-se empresas que “demonstrem um impacto significativo — e mensurável — das tempestades na sua atividade e na capacidade de execução dos seus projetos”.

“Podem candidatar-se PME e Mid Caps com sede ou atividade relevante na região, que não sejam consideradas empresas em dificuldade e que cumpram os requisitos legais e financeiros aplicáveis”.

A Call abrange empresas em diferentes estágios de investimento — seed, startup e later stage venture (Séries A, B e C) — e “incide sobre os verticais de digital, indústria, life sciences e turismo, privilegiando áreas como economia verde, eficiência energética, smart mobility e ciências da vida”.

A severidade do impacto das tempestades na atividade da empresa, o plano de recuperação apresentado, a robustez financeira da companhia são alguns dos fatores avaliados na candidatura. Esta está aberta até 23 de março e deve ser submetida através do site da Portugal Ventures.

No âmbito desta iniciativa, irão ser realizadas, a 17 de março, sessões individuais de esclarecimento com empresas interessadas, nas instalações da NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leiria.

“Leiria sempre soube reinventar-se. A Call Leiria Recuperar do Fundo Região de Leiria Crescimento é um sinal claro de compromisso com as empresas afetadas pela tempestade Kristin, para que possam recuperar, estabilizar e voltar a crescer”, diz Henrique Carvalho, diretor Executivo da NERLEI.