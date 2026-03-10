“Qual é a tua história?” é o mote do Concurso Sardinhas 2026

A EGEAC – Lisboa Cultura renova o convite a artistas, designers, ilustradores e criativos de todas as idades e nacionalidades para reinterpretar a sardinha, um dos maiores ícones da cidade. Está aberta oficialmente a edição 2026 do Concurso Sardinhas, sob o mote “Qual é a tua história?“.

Os participantes são desafiados a criar sardinhas recorrendo a todas as técnicas artísticas — desenho, pintura, colagem, fotografia, ilustração, digital, tridimensional ou qualquer outra forma de expressão visual. A base é a silhueta original disponível no website da EGEAC.

“Nesta 16.ª edição do concurso, propõe-se uma viagem criativa através das histórias que nos marcaram, individual ou coletivamente. Histórias de conquistas e descobertas, de revoluções e transformações, de cultura, ciência e direitos humanos“, explica a EGEAC, em comunicado. Alguns dos exemplos de todo o tipo de histórias que podem figurar são a Batalha de S. Mamede, a chegada do Homem à Lua, a Teoria da Relatividade, assim como tradições populares e narrativas pessoais e familiares.

“Mais do que revisitar o passado, o concurso deste ano lança também um convite à reinvenção: que histórias queremos contar sobre o presente? Que feitos estamos a construir? Que futuro imaginamos? Cada sardinha poderá ser um manifesto, uma memória, uma celebração ou uma provocação artística. Porque cada sardinha conta uma história. E em 2026, a pergunta é simples: Qual é a tua?”, desafia a Lisboa Cultura.

As cinco propostas vencedoras que farão parte da coleção oficial das Sardinhas 2026, serão premiadas com um prémio no valor de 1.500 euros. As candidaturas estão abertas até às 18h do dia 7 de abril e as condições de participação do concurso podem ser consultadas em egeac.pt.