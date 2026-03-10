Repsol vai investir até 10 mil milhões até 2028 e a maioria em Portugal e Espanha

A Repsol investirá entre 8.500 e 10.000 milhões de euros até 2028, com 55% destinados a Portugal e Espanha e 34% aos Estados Unidos, segundo a atualização das projeções da empresa para 2026-2028 apresentada hoje.

Por negócios, em exploração e produção (upstream) para o período 2026-2028, o objetivo é continuar a melhorar a rentabilidade, com investimentos líquidos entre 2.600 e 3.000 milhões de euros, dos quais cerca de 80% destinados aos Estados Unidos, país que lidera o crescimento a curto prazo.

No setor industrial, a Repsol prevê investimentos líquidos entre 3.900 e 4.000 milhões de euros até 2028, dos quais 40% serão destinados a iniciativas de baixas emissões. A Repsol informou ainda que as iniciativas de baixo carbono representarão 30% do total dos investimentos. A empresa mantém a ambição de atingir emissões líquidas zero a longo prazo, após ter cumprido a meta estabelecida para 2025, com uma redução de 15% no indicador de intensidade de carbono face a 2016.

Moldando os objetivos a médio prazo para conseguir uma transição rentável, a Repsol fixou para 2030 um objetivo de redução do Indicador de Intensidade de Carbono de 25%, de cerca de 55% em 2040 e de 100% em 2050.

Na área de clientes, a empresa realizará investimentos entre 1.400 e 1.600 milhões de euros para concentrar esforços na consolidação da liderança em negócios tradicionais, como mobilidade, lubrificantes, aviação e GLP, e impulsionar o crescimento dos novos, como eletricidade e gás e mobilidade elétrica.

A empresa explicou que continuará a evoluir o modelo de negócio nas mais de 3.800 estações de serviço em Espanha e Portugal, proporcionando a oferta mais completa do setor em energias para a mobilidade e serviços de valor para o cliente, ao mesmo tempo que continuará a trabalhar no reforço da distribuição e comercialização do Diesel Nexa 100% renovável.

No mercado de gás e eletricidade em Espanha e Portugal, onde a Repsol já é o quarto operador, com mais de três milhões de clientes, o objetivo é impulsionar o crescimento orgânico e ultrapassar os 4 milhões de clientes.

Repsol com “solidez nos negócios” perante conflito no Médio Oriente

Esta atualização ocorreu à margem da volatilidade provocada pelo conflito no Médio Oriente, conforme explicou a empresa num comunicado, no qual acrescentou que as novas projeções mostram a solidez dos negócios, com previsão de atingir 6.500 milhões de euros de fluxo de caixa operacional em 2028.

A remuneração prevista para os acionistas situa-se entre 30% e 40% do fluxo de caixa operacional no período, incluindo dividendos e recompra de ações. Concretamente, a Repsol distribuirá 3.600 milhões de euros em dividendos em dinheiro até 2028.

A empresa realizará um plano seletivo de investimentos focado em projetos já aprovados, em previsões que estimam um aumento entre 6% e 10% na produção de barris de petróleo por dia (bepd) em 2028, até uma faixa entre 580.000 e 600.000 bepd, com cerca de 40% proveniente dos Estados Unidos.

Essas projeções podem aumentar devido a uma potencial melhoria da situação da empresa na Venezuela, onde explicou que tem uma posição privilegiada devido à sua presença histórica, e onde as novas licenças emitidas pelas autoridades americanas permitem retomar as operações de petróleo e gás no país, e também pela adjudicação de novos blocos de exploração na Líbia.

Dividendo sobe quase 8% e avança com recompra de ações

Para 2026, a empresa já anunciou que destinará cerca de 1.900 milhões de euros para remunerar os quase meio milhão de acionistas e distribuirá 1,051 euros brutos por ação de dividendo em dinheiro em 2026, mais 7,8% do que em 2025, incluindo os 0,50 euros pagos em janeiro. Além disso, a empresa lançou um programa de recompra de ações de até 350 milhões para reduzir o capital social.

Para os próximos dois anos, o compromisso da Repsol é aumentar 3% ao ano o montante total destinado ao dividendo em dinheiro, até 1.233 milhões de euros em 2028. Este crescimento, com o plano de recompra de ações, permitirá que o dividendo por ação cresça mais de 6% ao ano.