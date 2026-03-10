Residentes estrangeiros fazem disparar seguradora Baloise em Portugal

A seguradora Baloise Vie Luxembourg obteve em Portugal um aumento de 60% de produção em 2025, face ao ano anterior, conseguido em contratos novos sobretudo pela consolidação e efetivação de captação dos clientes oriundos de outras nacionalidades a residir em Portugal, revelou fonte da empresa.

Este aumento de valores sob gestão deveu-se essencialmente a fortunas individuais de cidadãos brasileiros que têm procurado Portugal para viver. Com este incremento os ativos sob gestão pela Baloise Vie Luxembourg, os residentes em Portugal representam 25% do total e tornaram-se o terceiro maior mercado da seguradora, logo após França e, claro, Luxemburgo.

Com os ativos sob gestão com origem em Portugal a ultrapassar os 3 mil milhões de euros, a distribuição de produtos em território nacional faz-se maioritariamente através de bancos privados com sucursais em Portugal ou com sede no Luxemburgo e na Suíça, bem como family offices e outras empresas de consultoria de gestão de património.

A equipa dedicada ao mercado português conta atualmente com profissionais distribuídos entre áreas comerciais, apoio comercial, jurídico, planeamento patrimonial, operações, compliance e Anti-Money Laundering, ou seja, controlo de lavagem de dinheiro.

Está em curso uma fusão entre Baloise e a também seguradora suíça Helvetia, que deverá criar um grupo combinado chamado Helvetia Baloise, com maiores recursos e escala. O novo grupo será o segundo maior operador de seguros na Suíça.