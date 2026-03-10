Shilling VC procura “jovem curioso” para estágio. Oferece bolsa de dez mil euros

A Shilling VC está à procura de um jovem para um estágio de dez semanas, ao qual pretende disponibilizar uma bolsa de dez mil euros brutos. O selecionado poderá explorar “diferentes perspetivas do ecossistema” de venture capital, da análise de investimento ao contacto direto com fundadores e startups, segundo explicou ao ECO o managing partner, Ricardo Jacinto.

“O nosso objetivo é identificar e envolver jovens com potencial, dar-lhes contacto direto com startups e investimento e, simultaneamente, reforçar a rede de talento que gravita em torno da Shilling“, sublinha o responsável, que nota que esta não é a primeira vez que recebem estagiários, mas, desta vez, o programa tem uma estrutura “mais ambiciosa”.

Nesta edição, será disponibilizada uma vaga a tempo inteiro com a duração de dez semanas (de junho a agosto de 2026), à qual está associada uma bolsa de dez mil euros brutos. Desse total, cinco mil euros serão transferidos no início do estágio e os demais no final, precisa Ricardo Jacinto. As candidaturas estão abertas aqui.

“Mais do que um percurso académico específico (aliás, é também aberto a dropouts), procuramos pessoas com uma forma de pensar própria e até diferente, ou seja, os que contrariam a norma. O que procuramos são jovens curiosos, com profundo interesse por tecnologia e inovação, que pensem de forma independente e não tenham receio de questionar o caminho tradicional”, adianta o managing partner.

“Valorizamos, especialmente, candidatos que já tenham demonstrado iniciativa própria — seja através de projetos, comunidades, experiências fora do currículo académico ou simplesmente por terem explorado interesses de forma autónoma. No fundo, procuramos pessoas realmente ambiciosas, com vontade de aprender rapidamente e de se exporem a um ambiente onde se cruzam tecnologia, startups e investimento“, acrescenta o mesmo.

"Queremos que o percurso seja também adaptado aos interesses e ambições da pessoa selecionada, para que possa explorar aquilo que mais a motiva dentro do ecossistema de inovação.” Ricardo Jacinto Managing Partner da Shilling VC

Quanto às funções que o selecionado irá desempenhar, Ricardo Jacinto explica que, mais do que um estágio tradicional, a ideia é criar uma “experiência verdadeiramente imersiva”. “É nesse sentido que queremos que o percurso seja também adaptado aos interesses e ambições da pessoa selecionada, para que possa explorar aquilo que mais a motiva dentro do ecossistema de inovação”, detalha.

O managing partner garante que o estagiário poderá explorar as diferentes perspetivas do ecossistema e terá contacto com as várias dimensões do funcionamento de uma sociedade de venture capital, “desde o fundraising e funds operations até plataform e portfolio management, ganhando uma visão mais completa de como se constrói e gere um fundo”.

“O fellow terá ainda contacto direto com empreendedores e poderá colaborar com algumas das startups do portefólio da Shilling, apoiando desafios reais de crescimento, produto ou estratégia, o que torna esta oportunidade numa verdadeira plataforma para o próximo passo na sua carreira profissional”, frisa o responsável já mencionado.

Quanto ao futuro, Ricardo Jacinto atira que, se houver um “alinhamento excecional e uma oportunidade clara”, admite integrar o estagiário nos quadros, como já aconteceu no passado. E revela que a intenção é voltar a promover este programa nos próximos anos no braço de venture capital da Draycott SCR.

“Esta é uma iniciativa pensada com uma lógica de longo prazo e com ambição de continuidade. Acreditamos que aproximar talento jovem do ecossistema de venture capital e inovação não se faz com iniciativas pontuais, mas, sim, com um esforço consistente ao longo dos anos“, remata Ricardo Jacinto.