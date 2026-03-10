Simão Campos Dâmaso é o novo sócio de indústria da Rogério Alves & Associados
Na RA desde 2020, o advogado recém-nomeado sócio integra e coordena o Departamento de Direito Público e Regulatório, representando e prestando assessoria jurídica a empresas públicas e privadas.
Simão Campos Dâmaso é o novo sócio de indústria da sociedade Rogério Alves & Associados. Na RA desde 2020, o advogado recém-nomeado sócio integra e coordena o Departamento de Direito Público e Regulatório, representando e prestando assessoria jurídica a empresas públicas e privadas em matérias como Contratação Pública, Ambiente e Energia, Urbanismo e Ordenamento do Território e Contencioso Administrativo comum.
A nomeação de Simão Campos Dâmaso para sócio é “tradução do percurso ímpar e notável que tem protagonizado desde o seu ingresso na sociedade”. Para Rogério Alves, managing partner da RA, “esta é uma evolução natural que é fruto exclusivo do extraordinário mérito e do talento do Simão. São desígnios da RA a excelência técnica dos serviços prestados, o compromisso intenso com a deontologia profissional e a promoção interna de uma cultura de mérito, sendo nestas precisas coordenadas que a presente nomeação se situa. Por outro lado, trata-se de mais um passo quer no sentido do rejuvenescimento da estrutura de gestão da RA como na progressiva aposta que tem vindo a ser feita no Departamento de Direito Público e Regulatório, ao longo dos últimos anos”.
O advogado fez uma pós-Graduação Avançada sobre Sociedades Comerciais, organizada pelo Centro de Investigação de Direito Privado (CIDP), da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 2020.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Simão Campos Dâmaso é o novo sócio de indústria da Rogério Alves & Associados
{{ noCommentsLabel }}