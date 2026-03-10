Simão Campos Dâmaso é o novo sócio de indústria da Rogério Alves & Associados

Simão Campos Dâmaso é o novo sócio de indústria da sociedade Rogério Alves & Associados. Na RA desde 2020, o advogado recém-nomeado sócio integra e coordena o Departamento de Direito Público e Regulatório, representando e prestando assessoria jurídica a empresas públicas e privadas em matérias como Contratação Pública, Ambiente e Energia, Urbanismo e Ordenamento do Território e Contencioso Administrativo comum.

A nomeação de Simão Campos Dâmaso para sócio é “tradução do percurso ímpar e notável que tem protagonizado desde o seu ingresso na sociedade”. Para Rogério Alves, managing partner da RA, “esta é uma evolução natural que é fruto exclusivo do extraordinário mérito e do talento do Simão. São desígnios da RA a excelência técnica dos serviços prestados, o compromisso intenso com a deontologia profissional e a promoção interna de uma cultura de mérito, sendo nestas precisas coordenadas que a presente nomeação se situa. Por outro lado, trata-se de mais um passo quer no sentido do rejuvenescimento da estrutura de gestão da RA como na progressiva aposta que tem vindo a ser feita no Departamento de Direito Público e Regulatório, ao longo dos últimos anos”.

O advogado fez uma pós-Graduação Avançada sobre Sociedades Comerciais, organizada pelo Centro de Investigação de Direito Privado (CIDP), da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 2020.