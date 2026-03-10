Sonae recruta mais de 80 jovens talentos com “legado” de Belmiro de Azevedo
Candidaturas ao programa de estágios profissionais nas empresas do grupo Sonae estão abertas até 6 de abril. Conheça as áreas de especialização e os principais passos do processo.
Criado em 1986 sob a liderança de Belmiro de Azevedo, o Programa Contacto acaba de abrir as candidaturas para estágios profissionais nas empresas do grupo Sonae, que promete aos jovens que venham a ser selecionados uma “remuneração superior à média de entrada na carreira geral de técnico superior”.
A fase de candidaturas, que se prolonga até ao dia 6 de abril, é destinada a jovens finalistas ou recém-graduados de licenciatura ou mestrado. Há oportunidades disponíveis em áreas como Economia, Gestão, Tecnologias de Informação, Comercial, Legal, Informática, Logística, Análise de Dados, Inteligência Artificial, Marketing ou Comunicação.
No final deste programa, que inclui formação contínua, desafios reais, atividades de voluntariado, tutoria e possibilidade de mobilidade internacional até seis meses, estes jovens talentos poderão integrar uma das empresas do ecossistema Sonae: a própria holding, a MC (dona do Continente), Worten, Sierra, Musti, Bright Pixel, Sonae Arauco, Beyond Composite, Prismore Capital, SC Investments ou SC Fitness.
“O Programa Contacto é um legado do Eng. Belmiro de Azevedo que reflete a sua profunda convicção no papel da Educação e da formação e a vontade de promover o crescimento pessoal e profissional de jovens de elevado potencial”, destaca Eduardo Piedade, Chief Development Officer da Sonae, num comunicado em que salienta como nestas quatro décadas “contribuiu para o desenvolvimento de muitos líderes que hoje fazem a diferença em Portugal e no mundo”.
Conheça os principais passos do processo de candidatura:
- Inicia‑se na plataforma oficial do Programa Contacto, onde os candidatos respondem às perguntas eliminatórias e submetem um currículo apenas informativo;
- Os candidatos que superarem estas perguntas são convidados a realizar testes online que avaliam raciocínio lógico, aptidão digital, capacidade de aprendizagem, personalidade e competências de inglês;
- Os candidatos selecionados para a fase seguinte deverão submeter um vídeo‑pitch curto, onde apresentam os factos diferenciadores do seu percurso, objetivos e áreas de interesse;
- Seguem‑se os Assessment Days presenciais, com dinâmicas de grupo e business cases para avaliar competências técnicas e interpessoais, que terão lugar no Porto e em Lisboa no mês de abril;
- Já em maio realiza‑se um meet‑up de networking, destinado a promover o contacto direto entre candidatos, business leaders e equipas de recursos humanos;
- Seguem-se as entrevistas finais (HR & especialistas e Business Leaders), em formato presencial ou online, seguidas da fase de match, em que se realiza o cruzamento das preferências dos candidatos e das unidades de negócio, existindo uma decisão até ao final do mês;00
- A formalização de propostas será efetuada nas semanas seguintes, com preparação para o Contacto Day e o onboarding antes do arranque do programa em setembro de 2026.
