Vasconcelos Advogados reforça área de laboral com Ana Santos Paiva

A Vasconcelos Advogados reforçou a sua equipa com a integração de Ana Santos Paiva como coordenadora da área de Direito do Trabalho.

Com experiência em direito laboral, Ana Santos Paiva presta assessoria a entidades empregadoras nacionais e internacionais numa vasta gama de matérias contenciosas e não contenciosas, acompanhando todo o ciclo de vida da relação laboral. A sua prática inclui, entre outras matérias, contratação e cessação de contratos de trabalho, políticas internas, estruturas remuneratórias e benefícios, saúde e segurança no trabalho, negociação coletiva e questões de segurança social.

A advogada tem ainda experiência relevante em contencioso laboral, representando clientes perante tribunais de trabalho e autoridades competentes, bem como na condução de inquéritos internos, processos disciplinares, despedimentos, processos contraordenacionais em matéria laboral ou em processos de despedimento coletivo. Paralelamente, desenvolve e implementa políticas internas e códigos de conduta destinados à prevenção e combate ao assédio no trabalho, ministrando também ações de formação que assegurem a atualização face às mais recentes alterações no panorama laboral.

Para Duarte Vasconcelos, managing partner da sociedade, “a integração da Ana representa um passo importante na estratégia de crescimento e dinamização da nossa prática de Direito do Trabalho. A sua experiência técnica, capacidade de gestão de matérias complexas e visão prática do aconselhamento laboral, para além da sua boa disposição, reforçam significativamente a nossa capacidade de resposta aos desafios que as empresas enfrentam atualmente neste domínio.”

Com esta integração, a Vasconcelos Advogados “reforça a sua capacidade de prestar assessoria especializada em direito laboral, acompanhando de forma próxima e estratégica as necessidades dos seus clientes num contexto regulatório e laboral em constante evolução”, segundo comunicado do escritório.