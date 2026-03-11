5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP realiza dois leilões de Obrigações do Tesouro (OT), o CCB é palco da conferência “Banking on Change”, numa iniciativa do jornal ECO e da KPMG, e que conta com a intervenção do ministro das Finanças. Ainda por cá, a Mota-Engil apresenta o plano estratégico do grupo para 2026-2030.

Ministro das Finanças na Conferência “Banking on Change”

O ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, participa esta quarta-feira na conferência “Banking on Change”, numa iniciativa do ECO e da KPMG, sob o mote adaptar, inovar e Liderar. Os desafios e as oportunidades do setor da banca, nomeadamente a Inteligência Artificial (IA), estarão em destaque nesta segunda edição, que acontece no Centro Cultural de Belém. O diretor do ECO, António Costa, faz as honras da casa e abre a conferência que reúne decisores, reguladores e líderes do setor financeiro. Segue-se Vítor Ribeirinho, presidente da KPMG Portugal. O encerramento da conferência cabe a Francisca Guedes de Oliveira, administradora do Banco de Portugal.

Mota-Engil apresenta plano estratégico para 2026-2030

A Mota-Engil apresenta esta quarta-feira, no Hotel Ritz, em Lisboa, o plano estratégico do grupo para o período 2026-2030. Participam nesta sessão o CEO da construtora, Carlos Mota Santos, o vice-presidente, Manuel Mota, e o administrador, José Carlos Nogueira. A 3 de março deste ano o grupo de engenharia e construção divulgou que obteve lucros de 133 milhões de euros em 2025, o que se traduziu num crescimento de 9% em relação a 2024.

Leilão de obrigações do Tesouro a sete e nove anos

Esta quarta-feira a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP realiza dois leilões de Obrigações do Tesouro (OT), a cerca de sete e nove anos, com um montante indicativo global entre 1.250 e 1.500 milhões de euros. A 28 de janeiro deste ano, a República levantou 1.500 milhões de euros em dois leilões de OT.

Inditex revela resultados anuais

A Inditex, líder mundial de venda de roupa a retalho, revela esta quarta-feira, os seus resultados anuais, depois de ter atingido lucros de 4.622 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano fiscal (fevereiro a outubro) de 2025.

Costa visita Azerbaijão para discutir cooperação energética e guerra

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, desloca-se esta quarta-feira ao Azerbaijão – país que foi alvo de ataques atribuídos ao Irão –, com o objetivo de abordar a cooperação energética mas também a guerra no Médio Oriente. Estão previstos diversos “encontros de alto nível com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e altos representantes do Governo”, de acordo com o Conselho Europeu.