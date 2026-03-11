Bancos têm de refletir “se retenção de lucros está a ser suficiente para investimento tecnológico”

A conferência Banking on Change está de regresso para discutir os desafios e as oportunidades do setor da banca, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, ao longo da manhã desta quarta-feira.

A segunda edição desta iniciativa, organizada pelo ECO e pela KPMG, terá como tema o impacto da inteligência artificial, que está a redefinir o setor financeiro e a colocar a banca europeia perante decisões estratégicas sobre a soberania digital, regulação e experiência do cliente. Mas também vamos analisar as finanças públicas e o financiamento da economia, bem como o impacto da regulação europeia. Siga aqui ao minuto.