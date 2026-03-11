Aliança de universidades UNITA decide na Guarda se passa a confederação

O Instituto Politécnico da Guarda – IPG acolhe até esta quinta-feira a primeira reunião anual da aliança universitária UNITA – Universitas Montium, uma rede europeia que junta 12 instituições de ensino superior de Espanha, França, Itália, Roménia, Suíça, Ucrânia e Portugal. Os reitores destas instituições, que representam 250 mil alunos, irão avaliar os prós e os contras de constituírem uma “confederação” universitária em vez do atual estatuto de “aliança”.

“A constituição de uma confederação universitária tem potencial para reforçar a mobilidade académica e profissional de estudantes, de docentes e de investigadores, assim como o desenvolvimento de projetos científicos comuns às diferentes universidades”, começa por explicar Joaquim Brigas, presidente do Politécnico da Guarda.

Segundo Joaquim Brigas, “está em causa a atribuição de graus académicos conjuntos e duplas titulações por universidades de diferentes países, além de um conjunto de microcredenciações.”

Nesse sentido, está prevista a criação de uma escola graduada, denominada UNITA Graduate School (UGS), constituindo uma rede interligada de programas de mestrado e doutoramento no âmbito da aliança universitária. O objetivo é “assegurar um modelo educativo coeso, interdisciplinar e orientado para a investigação”, nota.

Durante os três dias de trabalho, os reitores das 12 universidades vão debater temas tão variados como “Governo, gestão e qualidade”, “desenvolvimento das comunidades UNITA”, “educação ao longo da vida”. Acrescem as temáticas “crescimento baseado no conhecimento em territórios rurais, montanhosos e transfronteiriços”, e “impacto e disseminação” dos projetos da UNITA.

O Instituto Politécnico da Guarda é membro desta rede de universidades europeias desde novembro de 2023.