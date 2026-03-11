Análise de rentabilidade: como calcular e interpretar os retornos dos seus investimentos

A rentabilidade de um investimento é a medida de ganho ou perda proveniente dos nossos investimentos ao longo do tempo, expressa em percentagem. Para calcular a rentabilidade, utilizamos a seguinte fórmula:

$$Rentabilidade = \ \frac{Valor\ Final – Valor\ Inicial}{Valor\ Inicial}*100\ $$

Quando falamos de valor inicial, referimo-nos tipicamente ao capital investido inicialmente, e de valor final ao capital que possuímos hoje fruto desse investimento.

Vamos a um Exemplo:

Imagine que investimos 300€ hoje, e que daqui a dois anos esse montante cresce para os 350€. Qual o nosso retorno?

Aplicando a fórmula, temos que:

$$Rentabilidade = \ \frac{350 – 300}{300}*100 = 16,7\%$$

Ou seja, ao longo dos dois anos, o nosso investimento teve um retorno de 16,7%.

Mas atenção! Neste exemplo, se quisermos calcular o retorno por ano (em vez de nos dois anos), não podemos simplesmente dividir por 2? E porquê? Devido ao Juro Composto. Se não sabe o que é o Juro Composto, iremos temos dois episódios para si que explicam tudo direitinho.

Por fim, a análise de rentabilidade é essencial para perceber de que forma evoluem os nossos investimentos, bem como para analisar rentabilidades passadas de instrumentos financeiros, de forma a tomarmos melhores decisões de investimento.

