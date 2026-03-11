Análise de rentabilidade: como calcular e interpretar os retornos dos seus investimentos
Hoje vamos falar sobre o que é e como analisar a rentabilidade dos nossos investimentos.
A rentabilidade de um investimento é a medida de ganho ou perda proveniente dos nossos investimentos ao longo do tempo, expressa em percentagem. Para calcular a rentabilidade, utilizamos a seguinte fórmula:
$$Rentabilidade = \ \frac{Valor\ Final – Valor\ Inicial}{Valor\ Inicial}*100\ $$
Quando falamos de valor inicial, referimo-nos tipicamente ao capital investido inicialmente, e de valor final ao capital que possuímos hoje fruto desse investimento.
Vamos a um Exemplo:
Imagine que investimos 300€ hoje, e que daqui a dois anos esse montante cresce para os 350€. Qual o nosso retorno?
Aplicando a fórmula, temos que:
$$Rentabilidade = \ \frac{350 – 300}{300}*100 = 16,7\%$$
Ou seja, ao longo dos dois anos, o nosso investimento teve um retorno de 16,7%.
Mas atenção! Neste exemplo, se quisermos calcular o retorno por ano (em vez de nos dois anos), não podemos simplesmente dividir por 2? E porquê? Devido ao Juro Composto. Se não sabe o que é o Juro Composto, iremos temos dois episódios para si que explicam tudo direitinho.
Por fim, a análise de rentabilidade é essencial para perceber de que forma evoluem os nossos investimentos, bem como para analisar rentabilidades passadas de instrumentos financeiros, de forma a tomarmos melhores decisões de investimento.
Finanças para Todos é um programa de literacia financeira desenvolvido pela Nova School of Business & Economics (Nova SBE) em parceria com a Fidelidade, com o objetivo de aumentar a literacia financeira em Portugal através de formações gratuitas para adultos. Para acompanhar em primeira mão os conteúdos desta parceria, e outros artigos sobre seguros, finanças pessoais e economia, subscreva a newsletter do ECOseguros.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Análise de rentabilidade: como calcular e interpretar os retornos dos seus investimentos
{{ noCommentsLabel }}