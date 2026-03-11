Autoestrada 14 entre Figueira da Foz e Coimbra reabre nos dois sentidos

A autoestrada 14 (A14) que liga a Figueira da Foz a Coimbra reabriu ao trânsito nos dois sentidos esta quarta-feira, depois de ter estado encerrada mais de um mês devido às cheias, informou a autarquia.

Em nota publicada pelas 20:50 na rede social Facebook, o município da Figueira da Foz que a circulação no troço entre o nó da A17 e o nó de Santa Olaia, de acesso a Montemor-o-Velho, será restabelecida “dentro de meia hora” nos dois sentidos, ou seja, pelas 21:20. “Alerta-se, no entanto, que a circulação deve ser realizada com alguma prudência, num pequeno troço da via, junto ao nó de Santa Olaia, devido a constrangimentos no piso”, avisou.

A circulação nos dois sentidos daquele troço de autoestrada com cerca de oito quilómetros foi cortada ao trânsito na madrugada de dia 03 de fevereiro, devido a alagamento e acabou por ficar encerrado mais de um mês devido aos danos provocados pela subida das águas nos campos agrícolas adjacentes do vale do Mondego.

Nas últimas semanas, a Brisa Concessão Rodoviária (BCR) procedeu a trabalhos de arranjo de pelo menos uma passagem hidráulica junto ao nó de Santa Olaia e à avaliação do estado da infraestrutura, designadamente aterros e órgãos de drenagem, na sequência da subida da cota da água e subsequente submersão da plataforma ao longo de vários dias.

Os primeiros 13 km da A14 (entre a Figueira da Foz e o nó de Santa Eulália, acesso oeste a Montemor-o-Velho e norte à povoação da Ereira, no distrito de Coimbra) abriram ao trânsito em 1994, então ainda como parte integrante do Itinerário Principal 3 (IP3). Só em 2001 aquele troço original passou a fazer parte da A14, (autoestrada que liga a Figueira da Foz ao nó de Coimbra-Norte da A1) mantendo, até hoje, o seu carácter gratuito.

A partir de Montemor-o-Velho, o acesso alternativo à Figueira da Foz, para quem circulava de e para Coimbra e localidades intermédias, fez-se pela antiga estrada nacional (EN) 111, o que levou a constrangimentos variados e alguns acidentes nomeadamente à passagem pelas localidades de Maiorca (na freguesia com o mesmo nome) e Caceira (Alhadas).

O aumento do volume de tráfego faz-se ainda sentir nos cerca de 2 km entre o nó de Santa Eulália e aquela vila do Baixo Mondego, na reta conhecida como Pontes de Maiorca.

O trajeto por esta via de dois sentidos, ladeada por vegetação – construída vários metros acima dos campos de arroz e com marcações no pavimento que não resistiram ao passar dos anos — implicou atravessar cinco pontes, todas edificadas pela antiga Junta Autónoma das Estradas, três em 1937 e outras duas em 1940, ainda antes do primeiro Plano Rodoviário Nacional datado de 1945.