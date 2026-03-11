Conferência

📹 Banking on Change: Veja aqui o vídeo da conferência na íntegra

  ECO
  • 13:50

A 2.ª edição da conferência Banking on Change, promovida pelo ECO e a KPMG Portugal, trouxe ao CCB, no dia 11 de março, várias discussões sobre os desafios e soluções da liderança da banca.

Sob o mote adaptar, inovar e liderar, a conferência Banking on Change trouxe ao Centro Cultural de Belém (CCB) vários painéis de discussão sobre os desafios e as oportunidades para o setor da banca. A iniciativa contou com discurso de abertura do ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.

Entre os oradores convidados estiveram também o CEO do BCP, Miguel Maya; Francisca Guedes de Oliveira, administradora do Banco de Portugal: Hélder Rosalino, CEO da Valora; Diogo Mónica, fundador da Anchorage Digital; entre muitos outros. O evento decorreu na manhã do dia 11 de março de 2026, numa parceria entre o ECO e a KPMG Portugal.

Direto “É essencial banca estar preparada para amparar choques”

ECO,

Adaptar, inovar e liderar na banca são alguns dos temas da 2ª edição da conferência Banking on Change, organizada pelo ECO com a KPMG esta manhã em Lisboa com a presença do ministro das Finanças.

1