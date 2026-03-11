Bruno Calvão vai liderar Pernod Ricard Japão a partir de abril

Bruno Calvão está na Pernod Ricard desde 2011, tendo já desempenhado funções como group brand manager, head of marketing e head of commercial. Já passou pela Bacardi, Panrico e Sumol+Compal.

Bruno Calvão vai assumir a liderança da Pernod Ricard Japão, a partir do próximo dia 1 de abril (data prevista). Desde 2021, o gestor é managing director da Pernod Ricard Portugal. Ainda não foram reveladas informações sobre quem lhe sucederá no mercado português.

A Pernod Ricard, que conta com marcas como a Absolut, Jameson e Macieira no seu portefólio, destaca, em comunicado, que “sob a sua gestão, a subsidiária portuguesa alcançou a liderança de mercado e reforçou a sua relevância no Grupo, destacando-se pela inovação e capacidade de execução“. É dado destaque ao lançamento de Macieira Cream. “Tornou-se um caso de sucesso dentro do Grupo Pernod Ricard, evidenciando a capacidade da equipa portuguesa em desenvolver e escalar marcas com forte potencial”, aponta-se.

“O sucesso e a visibilidade que Portugal conquistou no mapa global da Pernod Ricard devem-se a uma equipa extraordinária. Foram êxitos coletivos que permitiram elevar o nome do nosso país e fazer a diferença no setor”, afirma Bruno Calvão, atual managing director da Pernod Ricard Portugal.

“É uma oportunidade única de continuar a contribuir para os resultados do Grupo, mas sobretudo a possibilidade de, juntamente com a minha família, vivermos uma experiência que será certamente muito enriquecedora”, acrescenta ainda.

No Japão, um dos mercados de bebidas premium mais sofisticados e relevantes do mundo, Bruno Calvão enfrentará o desafio de gerir um portefólio complexo numa geografia de elevada especificidade cultural. “Mais do que os desafios de um dos mercados mais importantes da Ásia, a diferença cultural será talvez o aspeto mais exigente, mas também o mais entusiasmante desta nova etapa”, conclui.

Bruno Calvão está na Pernod Ricard desde 2011, tendo já desempenhado funções como group brand manager, head of marketing e head of commercial. Já passou pela Bacardi, Panrico e Sumol+Compal.