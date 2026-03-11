Câmara de Sintra lança concurso público de 2 milhões para Circular Poente ao Cacém
"A Circular Poente ao Cacém é uma infraestrutura decisiva para melhorar a mobilidade no concelho, atrair investimento e aliviar a pressão sobre a rede viária", diz autarca de Sintra.
A Câmara Municipal de Sintra aprovou em reunião do Executivo o lançamento do concurso público para a realização dos estudos e projetos da futura Circular Poente ao Cacém, envolvendo um investimento superior a dois milhões de euros. Esta é uma obra “prioritária para a mobilidade, eficiência e qualidade de vida no concelho”, assinala o município.
Para o presidente da Câmara Municipal de Sintra, “a Circular Poente ao Cacém é uma infraestrutura decisiva para melhorar a mobilidade no concelho, atrair investimento e aliviar a pressão sobre a rede viária existente”.
A autarquia avança, assim, para a fase de contratação dos estudos que vão definir o traçado, as soluções técnicas e o modelo de execução desta empreitada considerada estratégica para o concelho, assegurando uma melhor acessibilidade e coesão territorial.
A Circular Poente ao Cacém é uma infraestrutura decisiva para melhorar a mobilidade no concelho, atrair investimento e aliviar a pressão sobre a rede viária existente.
“Com este passo [de aprovação do lançamento do concurso público] iniciamos o processo que permitirá criar uma ligação mais eficiente entre os principais eixos do território, garantindo melhores condições de vida para todos os sintrenses”, reitera o autarca Marco Almeida, eleito pela coligação PSD/IL/PAN, citado num comunicado.
Para o presidente da Câmara Municipal de Sintra, “a Circular Poente ao Cacém é uma infraestrutura decisiva para melhorar a mobilidade no concelho, atrair investimento e aliviar a pressão sobre a rede viária existente“.
Esta nova infraestrutura vem responder ao “significativo” aumento do tráfego rodoviário na EN-249-3 e no IC-19.
A nova circular vai permitir redesenhar a rede viária de modo a criar uma ligação direta e mais fluida entre os principais corredores rodoviários da região, além de melhorar a circulação entre Sintra, Lisboa, Amadora, Odivelas e Oeiras.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Câmara de Sintra lança concurso público de 2 milhões para Circular Poente ao Cacém
{{ noCommentsLabel }}