Cerâmica critica atrasos nos apoios após tempestades. “Só 10% das empresas receberam transferências”

O presidente da Associação Portuguesa das Indústrias de Cerâmica e de Cristalaria (APICER) critica o atraso nos apoios às empresas afetadas pela tempestade Kristin. Quanto à subida dos combustíveis, Jorge Vieira diz que é mais um “drama” para as empresas, a somar aos prejuízos do mau tempo.

“A ajuda não está a chegar às empresas da forma que deveria. Numa amostra de 75 empresas, apenas metade teve peritagem e os adiantamentos são mínimos”, lamenta o líder da associação em declarações à RTP esta quarta-feira. O ministro da Economia e Coesão Territorial admitiu que o processo de apoios à reconstrução das casas afetadas pelo mau tempo “não está a correr bem”, mas não por culpa do Governo, responsabilizando as autarquias pela demora na avaliação.

No que respeita as linhas do Banco Português de Fomento, Jorge Vieira assegura que existe “demora nos apoios”, contabilizando que “só cerca de 10% das empresas tiveram transferências efetivas”.

“Os processos do lado bancário poderiam ser, seguramente, mais ágeis para disponibilizar verbas com maior rapidez”, afirma o presidente da associação que representa o setor.

No mais recente apoio de 150 milhões de euros, destinado à reconstrução, lançado no âmbito da linha Reindustrializar do Instrumento Financeiro para a Inovação e Competitividade (IFIC) criado com verbas não executadas do Plano de Recuperação e Resiliência, as empresas têm obrigatoriamente de apresentar uma declaração com o “valor dos danos emitida pela respetiva Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, Câmaras Municipais, seguradora ou avaliação bancária”, lê-se no aviso do concurso.

Jorge Vieira acrescenta que há “algumas empresas que ainda não estão a funcionar em pleno”, devido aos estragos provocados pelas tempestades, acrescentando que a lentidão nos apoios é mais uma pedra no sapato.

Quanto à subida dos combustíveis, o presidente da APICER diz que é mais um “drama” para as empresas, a somar aos prejuízos do mau tempo. “Se esta situação dos combustíveis se prolongar, não podemos augurar um bom futuro para a indústria“, conclui Jorge Vieira.