Costa Pinto integra Francisco Rodrigues dos Santos como Of Counsel

A Costa Pinto anuncia a integração de Francisco Rodrigues dos Santos como Of Counsel, reforçando a sua prática no Direito Imobiliário, Direito Administrativo e Contencioso.

Advogado inscrito na Ordem dos Advogados desde 2014, Francisco Rodrigues dos Santos foi distinguido pela Forbes na lista 30 Under 30 (Europa) – Direito & Política (2018) e foi líder do CDS/PP.

Ao longo do seu percurso profissional na advocacia exerceu funções como Advogado Associado e Of Counsel na Valadas Coriel & Associados (2014–2020), tendo iniciado a sua carreira na ABBC / DLA Piper (2011-2014). É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2011) e concluiu a fase curricular do Mestrado em Direito Administrativo – Vertente da Energia, na Universidade Católica Portuguesa (2012).

“A sua integração como Of Counsel constitui o reforço da capacidade da equipa da Costa Pinto na assessoria a operações de investimento onde a sociedade se tem destacado ao longo dos últimos 10 anos. O Francisco acrescentará experiência jurídica e regulatória e visão estratégia, em particular, nas operações sujeitas a enquadramento jurídico público e privado, bem como em processos judiciais e arbitrais daí decorrentes”, diz José Costa Pinto, sócio fundador da sociedade. “A integração do Francisco é um passo muito especial no nosso percurso, que reflete a dimensão estratégica da Costa Pinto e reforça a sua dimensão institucional”, acrescentando que “a sólida compreensão do contexto económico, social e regulatório vigentes que o Francisco apresenta e a sua comprovada formação e assinalável experiência jurídica e profissional configuram fatores de solidez e de competência muito importantes para a Costa Pinto no exigente enquadramento atual”.