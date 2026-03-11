Ideias +M

DDB Portugal lança campanha solidária digital para reconstrução do Santuário SOS Animal

 + M,

A campanha solidária digital "Tetos" foi criada pela equipa da agência DDB Portugal, sendo amplificada por influencers que estão a apoiar a iniciativa de reconstrução do Santuário SOS Animal.

A DDB Portugal criou a campanha solidária digital “Tetos” para apoiar a reconstrução do Santuário SOS Animal, que fica na zona de Santarém e foi destruído recentemente pelas tempestades. A campanha apela à contribuição para esta causa de forma simples e imediata, com donativos através de MB Way. Será ainda amplificada por influencers que estão a apoiar a iniciativa.

As tempestades provocaram danos significativos no Santuário SOS Animal, que abriga e presta cuidados a mais de 120 animais de várias espécies, muitos deles resgatados de situações de abandono e risco. A reconstrução deste espaço é fundamental para garantir a continuidade do trabalho da SOS Animal e devolver condições de segurança e proteção aos animais acolhidos”, explica a agência, em comunicado.

A DDB, parceira da SOS Animal Portugal em regime pro bono, desenvolveu a campanha de forma a que a reconstrução possa arrancar com a maior brevidade possível.

“Esta é uma campanha que impacta pela sua força visual. Mais do que mostrar a destruição, quisemos focar-nos no resultado positivo e na ligação profunda que nós, humanos, temos com os animais”, explica Alexandra Pereira, diretora-geral da DDB em Portugal. “Acreditamos que a criatividade tem o poder de mobilizar e unir as pessoas em torno de causas que realmente importam“, acrescenta ainda.

Sandra Duarte Cardoso, presidente e fundadora da SOS Animal Portugal, sublinha, por sua vez, a importância desta mobilização. “Reconstruir o santuário significa devolver segurança a mais de 120 animais resgatados e permitir que continue um projeto de regeneração ecológica que temos vindo a desenvolver neste território. Estamos profundamente gratos à DDB por transformar esta necessidade numa campanha capaz de mobilizar tantas pessoas”, declara.

O Santuário SOS Animal existe há cinco anos e, ao longo deste período, já acolheu mais de 14 espécies domésticas e apoiou e recuperou centenas de animais selvagens.

