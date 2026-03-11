DPD Portugal bate novo recorde de receitas em 2025

A DPD Portugal processou 23,6 milhões de encomendas em 2025 e bateu um novo recorde de faturação, ao registar receitas anuais de 115 milhões de euros. Trata-se de um aumento de 2,5% face a 2024, ano em que a faturação também tinha sido recorde.

Este crescimento está intimamente ligado ao tráfego de encomendas e à maior capacidade de processamento resultante da abertura de um novo centro logístico em Loures, em 2024, e da inauguração de um novo hub em Leiria já em 2025 — que custou 4,5 milhões de euros e sobreviveu ileso à depressão Kristin. Ambos os investimentos deram “pulmão” à DPD para melhor navegar os períodos de pico, estando a ser idealizado um novo investimento do mesmo tipo, agora a norte do país.

Segundo o CEO da DPD Portugal, Olivier Establet, o negócio da empresa no mercado nacional não tem “nenhuma” exposição aos fluxos de comércio eletrónico associados às plataformas asiáticas, que estão na mira da União Europeia. A partir de 1 de julho, entra em vigor a nova taxa de três euros sobre cada produto que entre na região, mesmo que se trate de um produto de baixo valor, inferior a 150 euros, e em novembro deverá arrancar a nova taxa de handling, cujo valor ainda não está fechado mas poderá rondar os dois euros.

A DPD Portugal resultou da fusão no mercado português da Chronopost com a Seur em 2019, e faz parte do grupo Geopost, detido pelos correios franceses La Poste. No mesmo grupo incluem-se ainda a Seur e a Tipsa em Espanha, sendo que Olivier Establet lidera a operação ibérica da Geopost. Os dados mais recentes da Anacom, o regulador postal, referentes ao terceiro trimestre de 2025, colocam a DPD com uma quota de tráfego de encomendas de 26,8% — o Grupo CTT lidera este mercado com 41,5% –, mais 1,4 pontos percentuais do que no mesmo período do ano passado (em que os CTT perderam 1,6 pontos percentuais de quota).

“A nível do grupo Geopost, tivemos um crescimento novamente de 5% a nível mundial. Foram mais de 2.200 milhões de encomendas entregues durante o ano 2025. Isso representa receitas de 15,8 mil milhões de euros. Com esse volume de receitas, é importante dizer que o grupo Geopost já representa algo mais do que a metade do grupo La Poste, que faturou praticamente 35 mil milhões de euros no ano 2025″, comenta Olivier Establet, em entrevista ao ECO.

“No mercado ibérico, contando também com o DPD Portugal, atingimos outro recorde absoluto, com mais de 1,3 mil milhões de euros de faturação, podendo também afirmar que o grupo Geopost, através da Seur e Tipsa em Espanha, e da DPD em Portugal, é realmente líder da região ibérica no nosso setor de atividade do transporte expresso de pequenas encomendas”, declara o gestor francês, que reside em Lisboa. “Portugal também contribuiu nesse panorama geral de algum crescimento, e também acabou por ser, de novo, um recorde batido”, sublinha.

Em 2025, a DPD Portugal abriu mais 300 pontos na sua rede Pickup, para um total de 2.300, divididos entre lojas e cacifos que permitem aos consumidores recolherem as suas encomendas, “reforçando a conveniência e flexibilidade para consumidores e empresas, além de contribuir para uma maior eficiência operacional e para a redução do impacto ambiental last mile“.

Na entrevista ao ECO, publicada esta quarta-feira, Olivier Establet antevê um futuro em que a entrega ao domicílio será menos comum: “Um dia, talvez, a entrega a domicílio do e-commerce passará a ser o segmento premium de quem vende online, sujeito a pagamento, enquanto a solução de entregas em pontos de lockers passará a ser o mainstream e passará a ser incluído numa oferta de free shipping, que as empresas de retalho utilizam.”

Segundo a empresa de encomendas, além do hub de Leiria a empresa investiu “na otimização das suas operações e na modernização da rede logística”. Com esse centro, “a empresa conta assim com uma rede nacional composta por 14 estações e uma frota de mais de 750 viaturas, assegurando cobertura integral do território continental e regiões autónomas”, lê-se no comunicado. A DPD tem ao seu serviço 1.100 pessoas, avançou Olivier Establet ao ECO, mais cerca de 500 pessoas em regime de subcontratação.