Euribor disparam com guerra no Irão e vão agravar prestação da casa

O choque petrolífero decorrente da guerra no Irão está a ameaçar provocar uma nova escalada da inflação. Por conta disso, os mercados já estão a antecipar subidas das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu (BCE). Com as Euribor a evoluírem também nesse sentido, as famílias vão sofrer um agravamento da prestação da casa já a partir do próximo mês.

O mês de março ainda nem vai a meio, mas a evolução das taxas interbancárias deixa antecipar uma subida dos encargos com o crédito à habitação. Esta terça-feira a Euribor a 12 meses registou o maior salto em 18 anos. Nos prazos a três e seis meses, as taxas tiveram o maior crescimento desde março de 2023, quando os mercados foram sacudidos com a falência do Silicon Valley Bank.

Agora é a guerra no Irão que está a ameaçar ir aos bolsos das famílias portuguesas que se encontram a pagar o crédito da casa ao banco. Tudo depende da duração do conflito e da persistência da cotação do petróleo em níveis elevados. As declarações de Donald Trump de que a intervenção americana está prestes a acabar ajudou a aliviar os preços do barril, mas a incerteza permanece elevada, com Teerão a dizer que não é o Presidente americano a ditar quando termina a guerra.

Ainda estamos longe da escalada dos juros que se observou entre 2022 e 2024. Porém, quando se esperava uma estabilização das taxas de juro ao longo deste ano, os mercados apontam agora para duas subidas de 25 pontos base por parte do BCE para fazer face a riscos de subidas dos preços devido ao impacto do aumento do preço do petróleo. O barril negoceia agora nos 80 dólares, depois de ter escalado para mais de 100 dólares.

Em consequência, as Euribor, calculadas pelos bancos nos empréstimos que fazem entre si e que servem de base para o cálculo da prestação mensal da casa em contratos com taxa variável, já avançaram para máximos de praticamente um ano desde o início do conflito.

Euribor escalam para máximos de um ano

Fonte: Refinitiv

Assim, os contratos de empréstimo à habitação cujas condições vão ser revistas no próximo mês vão já sofrer o impacto do aumento das tensões geopolíticas.

Para um crédito de 150 mil euros a 30 anos e com um spread de 1%, as contas para março são as seguintes:

Euribor a três meses : a prestação a pagar nos próximos três meses subirá mais de um euro (0,16%) para mais de 637 euros;

: a prestação a pagar nos próximos três meses subirá mais de um euro (0,16%) para mais de 637 euros; Euribor a seis meses : a prestação que vai pagar nos próximos seis meses deverá superar os 645, uma subida de quase cinco euros em relação à prestação que pagava desde outubro;

: a prestação que vai pagar nos próximos seis meses deverá superar os 645, uma subida de quase cinco euros em relação à prestação que pagava desde outubro; Euribor a 12 meses: a prestação que vai pagar nos próximos 12 meses chegará a perto de 660 euros, mais 5,5 euros face à prestação que pagou no último ano.

Para o ajudar a calcular a prestação do seu crédito à habitação, o ECO preparou um simulador. Faça as contas para o seu caso e, se o seu contrato for revisto agora, saiba quanto irá pagar a mais ou a menos.

Tenho um crédito à habitação no valor de euros, contratualizado por um prazo de anos, indexado à Euribor a 12 meses (que há um ano estava nos % ), com um spread de % . A prestação da casa que pago atualmente é de 308 euros, mas caso a Euribor a 12 meses passe para % , a prestação passa para 432 euros. (Mude os campos sublinhados para descobrir os números mais próximos da sua previsão.)

Nota: Se está a aceder através das apps, carregue aqui para ver o simulador.

As contas finais só devem ser feitas no final do mês para ter em conta a média mensal das Euribor em relação ao mês de março. Se estas taxas continuarem a subir nas próximas semanas, prepare-se para pagar mais ao banco.