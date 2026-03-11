Media

“Excesso regulatório retira valor” aos media, defende ministro Leitão Amaro

Ministro que tutela a comunicação social aponta o "excesso de regulação" como um dos pilares críticos para a sustentabilidade dos media, dando como exemplo o fim do Playce.

Há excessos regulatórios que retiram valor ao setor dos media e deixam esse valor nas mãos das plataformas com sede noutros países. A ideia foi transmitida na noite desta terça-feira por António Leitão Amaro, ministro com a tutela da comunicação social, no jantar-debate sobre “Políticas Públicas para os Media”, organizado pela Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social (CPMCS).

Sem nomear diretamente, o ministro da Presidência fez uma referência explícita ao Playce, plataforma agregadora de publicidade endereçada que era disponibilizada através do Meo, Nos e Vodafone. Foi suspensa em maio passado, na sequência de uma nota de ilicitude da Autoridade da Concorrência (AdC).

“Por uma decisão que teve a ver com o processo – eu não comento a decisão -, essa solução tecnológica foi banida. Este ano seriam entre 20 a 25 milhões de euros que as empresas de comunicação não poderiam monetizar com aquele ato de voltar atrás [nas boxes]. E o consumidor, aceita. Tem aquele anunciozinho de 30 segundos, customizado ao seu gosto, mas esta é exatamente a solução dos famosos cookies das páginas na internet”, comparou o ministro.

Por que é que deixamos o espaço totalmente livre nas redes sociais para esta técnica de customização da publicidade e privamos a comunicação social de monetizar este valor?”, interrogou ainda António Leitão Amaro, dando este como um exemplo do “tipo de restrição” que é preciso “atacar”. “O excesso regulatório retira valor”, resume o ministro da Presidência.

Apontando o excesso de regulação como um dos pilares críticos para a sustentabilidade dos media, Leitão Amaro defendeu que existe um real desajuste entre uma “hiper regulação, pensada há 20 ou 30 anos, nomeadamente sobre regras de publicidade, pensada aparentemente para defender o consumir, mas que está completamente ausente quando se fala de comunicação nas redes sociais”. “Criámos um mundo de desigualdade regulatória que não faz sentido. Temos de resolver isso”, resume.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

“Excesso regulatório retira valor” aos media, defende ministro Leitão Amaro

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Televisão
Suspensão do Playce é “uma guerra a que assistimos com pena”

Líderes das donas da TVI e da SIC dizem "assistir com pena" à "guerra" entre a AdC e as operadoras de telecomunicações que levou à suspensão do Playce e afirmam querer "fazer parte da solução".

Rafael Ascensão,

Negócios +M
Concorrência impõe suspensão do Playce

Meo, Nos e Vodafone já formalizaram junto dos anunciantes que a partir de maio não vai aceitar publicidade nas gravações automáticas de televisão. Nota de ilicitude da AdC desencadeia desfecho.

Carla Borges Ferreira,

Media
Italiana MFE já é a segunda maior acionista da Impresa

A MFE já é a maior acionista da Impresa, com 32,934%. Francisco Pedro Balsemão assume as funções de presidente do conselho de administração e de CEO.

Carla Borges Ferreira,