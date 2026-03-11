Exército recebe luz verde para usar três milhões na compra de viaturas de transporte de pessoal

O Exército Português obteve luz verde do Ministério da Defesa para a compra até três milhões de euros de viaturas de transporte de pessoal TP 50. A compra será financiada com verbas inscritas no Orçamento do Exército para 2026.

“Incumbe ao Exército participar nas missões militares internacionais necessárias para assegurar os compromissos internacionais do Estado no âmbito militar, incluindo missões humanitárias e de paz assumidas pelas organizações internacionais de que Portugal faça parte, participar nas missões no exterior do território nacional, num quadro autónomo ou multinacional, destinadas a garantir a salvaguarda da vida e dos interesses dos portugueses, executar as ações de cooperação técnico-militar nos projetos em que seja constituído como entidade primariamente responsável, participar na cooperação das Forças Armadas com as forças e serviços de segurança, bem como colaborar em missões de proteção civil e em tarefas relacionadas com a satisfação das necessidades básicas e a melhoria da qualidade de vida das populações”, é referido em despachado do Ministério da Defesa datado de 3 de março e publicado esta quarta-feira em Diário da República.

Para cumprimento da sua missão, o “Exército necessita adquirir viaturas de transporte de pessoal TP 50”, é ainda referido. Nesse sentido, o Governo autoriza a realização de despesa “até ao montante global máximo de 3.000.000,00 euros (três milhões de euros), ao qual acresce o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor, com a aquisição viaturas de transporte de pessoal TP 50″.

Essa despesa será financiada “com verbas provenientes de receitas de impostos, inscritas no orçamento do Exército, no ano de 2026”.