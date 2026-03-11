Finanças

Governo “está preparado para as medidas que se revelem necessárias”, mas “o caminho ficou mais estreito”

Ministro das Finanças alerta que caminho orçamental "ficou mais estreito" devido aos desafios externos e internos, mas garante que o Governo está preparado para mitigar o impacto.

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, alertou que as tempestades que fustigaram o país no início do ano e a guerra no Irão colocam desafios acrescidos às contas públicas portuguesas, apesar do desempenho acima do esperado no ano passado. Ainda assim, garantiu que o Governo está “preparado para tomar as medidas que se revelarem necessárias”.

Entre as tempestades e o conflito irão, o caminho naturalmente voltou a estar bastante mais estreito“, disse esta quarta-feira durante a conferência “Banking on Change”, organizada em Lisboa pelo ECO com a KPMG.

O governante salientou que entre estas duas condicionantes, o primeiro trimestre se está a revelar “bastante” desafiante. Para já, considera que ainda é difícil “estimar cenários sobre o impacto do choque do conflito Irão”, uma vez que dependerá da duração no tempo e da extensão a outros países da região.

“Sabemos que o Irão respondeu com ataques a vários países, até hoje as estruturas de exploração de petróleo e de gás dos outros países, Arábia Saudita, Iraque, não foram ainda atingidas, mas ainda assim estamos já a assistir a uma subida do preço do petróleo e a uma subida do preço do diesel”, apontou.

Neste sentido, garantiu que o Governo está “preparado para tomas as medidas que se revelarem necessárias” para mitigar o impacto do conflito no Médio Oriente.

É difícil para já antecipar os efeitos, mas atuámos já sob o preço do gasóleo ao fazer reverter aquilo que seria a maior cobrança de IVA pelo aumento do preço num desconto temporário extraordinário do ISP e naturalmente continuaremos a seguir a situação e a tomar as medidas que se revelem necessárias”, disse.

Governo "está preparado para as medidas que se revelem necessárias", mas "o caminho ficou mais estreito"

