Grupo de tintas CIN embarca com a Ferrari em veleiro de competição

Através da italiana Boero Yacht Coatings, a marca náutica da empresa que comprou em plena pandemia e que então lhe valeu a entrada na lista das 40 maiores do mundo no setor das tintas, o grupo CIN é o novo parceiro técnico da icónica Ferrari no Hypersail Project.

Apresentado como um “laboratório de inovação extrema” dedicado à vela de alto desempenho, este monocasco projetado para competições oceânicas de resistência vai contar com um “sistema completo” de revestimentos desenvolvidos pelo grupo da Maia e “concebido para atuar sob condições de esforço máximo”.

A CIN salienta a entrada “num dos mais exigentes e prestigiados ecossistemas de inovação do mundo”, com o presidente João Serrenho a sublinhar que esta parceria com a Ferrari no âmbito do projeto Hypersail “representa o encontro de duas culturas industriais dedicadas à investigação e à melhoria contínua”.

“Partilhamos uma abordagem enraizada na precisão e na responsabilidade. A experiência adquirida através deste projeto reforça o nosso património de conhecimento e aumenta a nossa capacidade de trazer inovação tangível ao mercado”, acrescenta o empresário, citado em comunicado.

Apresentada num evento institucional em Maranello, a Ferrari destacou que esta colaboração com a participada da CIN “assenta numa visão industrial comum” e como a investigação aplicada exige parceiros que partilhem do “rigor, espírito pioneiro e capacidade de abordar a complexidade” da gigante italiana do setor automóvel.