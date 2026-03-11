Guerra pressiona Portugal que paga bem mais para emitir dívida a longo prazo

O efeito do escalar dos conflitos no Médio Oriente fizeram-se sentir com impacto nos dois leilões que a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública realizou esta quarta-feira, com o preço de financiamento de Portugal a disparar face às últimas operações semelhantes.

A República financiou-se esta manhã em 1.410 milhões de euros por via da linha obrigacionista OT 2,875% 14out2033 (sete anos e sete meses) e da linha OT 3% 15jun2035 (nove anos e três meses), que resultaram num custo acima dos 3%.

No leilão com maturidade a 14 de outubro de 2033, que contou com uma procura de 1,92 vezes acima da oferta, o IGCP, liderado por Pedro Cabeços, colocou no mercado 679 milhões de euros com uma yield de 3,009%. Trata-se de um preço 22,3 pontos base acima dos 2,786% que o Tesouro pagou em 12 de fevereiro do ano passado numa operação semelhante, e que contou com uma procura 2,1 vezes acima da oferta.

No leilão de mais longo prazo, com maturidade a 15 de junho de 2035, que contou com uma procura de 1,89 vezes acima da oferta, o Estado financiou-se em 731 milhões de euros por 3,175%, cerca de 11,7 pontos base face aos 3,058% que pagou a 28 de janeiro numa operação semelhante para se financiar em 900 milhões de euros, e que contou com uma procura de 1,82 vezes a oferta.