Guerra pressiona Portugal que paga bem mais para emitir dívida a longo prazo
Nos dois leilões obrigacionistas que o IGCP realizou a sete anos e sete meses e a nove anos e três meses, o Estado pagou mais de 3% e contou com um preço superior face a anteriores leilões comparáveis
O efeito do escalar dos conflitos no Médio Oriente fizeram-se sentir com impacto nos dois leilões que a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública realizou esta quarta-feira, com o preço de financiamento de Portugal a disparar face às últimas operações semelhantes.
A República financiou-se esta manhã em 1.410 milhões de euros por via da linha obrigacionista OT 2,875% 14out2033 (sete anos e sete meses) e da linha OT 3% 15jun2035 (nove anos e três meses), que resultaram num custo acima dos 3%.
No leilão com maturidade a 14 de outubro de 2033, que contou com uma procura de 1,92 vezes acima da oferta, o IGCP, liderado por Pedro Cabeços, colocou no mercado 679 milhões de euros com uma yield de 3,009%. Trata-se de um preço 22,3 pontos base acima dos 2,786% que o Tesouro pagou em 12 de fevereiro do ano passado numa operação semelhante, e que contou com uma procura 2,1 vezes acima da oferta.
No leilão de mais longo prazo, com maturidade a 15 de junho de 2035, que contou com uma procura de 1,89 vezes acima da oferta, o Estado financiou-se em 731 milhões de euros por 3,175%, cerca de 11,7 pontos base face aos 3,058% que pagou a 28 de janeiro numa operação semelhante para se financiar em 900 milhões de euros, e que contou com uma procura de 1,82 vezes a oferta.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Guerra pressiona Portugal que paga bem mais para emitir dívida a longo prazo
{{ noCommentsLabel }}