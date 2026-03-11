IBM vai fornecer IA às operações da UNA Seguros

A IBM Portugal vai implementar na UNA Seguros um agente Bot Interno de Agentic AI, concebido com IBM watsonx Orchestrate SaaS na IBM Cloud. Esta iniciativa tem como objetivo acelerar as tarefas diárias de Agentes e Corretores de Seguros, fornecendo respostas mais rápidas e precisas e simplificando o acesso a documentação e processos internos.

O projeto começa com a integração do watsonx Orchestrate no agente virtual da UNA Seguros (Boti) e está a ser expandido para suportar uma automação de processos mais ampla e uma análise de documentos inteligente, melhorando os tempos de resposta, incrementando a qualidade do serviço ao cliente e permitindo capacidades de suporte 24/7.

Antes desta colaboração, o acesso e a consulta da documentação interna exigia esforço manual por parte de Agentes e Corretores de Seguros. Segundo a IBM a UNA Seguros pode agora automatizar pesquisas de informação de rotina e tarefas operacionais diárias, fornecer respostas mais rápidas, e numa base de suporte 24/7 aos seus distribuidores de seguros, simplificar a consulta de informação entre várias plataformas internas, melhorar o serviço ao cliente através de um suporte inteligente e escalável e, por fim, criar uma base para futuras inovações da empresa impulsionadas por IA.

A IBM é hoje uma empresa também dedicada a inovações em IA, computação quântica, soluções em cloud especializadas por setor e serviços empresariais. A UNA Seguros é a 12ª maior seguradora Não Vida no mercado português, tendo conseguido prémios de 110 milhões de euros em 2025.