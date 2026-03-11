KPMG investe 7,5 milhões de euros e cria área de negócio de estratégia

A KPMG em Portugal vai investir cerca de 7,5 milhões de euros, ao longo dos próximos três anos, numa nova unidade de negócio só dedicada a estratégia. A consultora anunciou esta quarta-feira o lançamento da divisão de Strategy (Estratégia) como evolução do modelo de Advisory (Assessoria) de forma a apoiar as empresas em decisões estratégicas.

O objetivo da KPMG é alterar o ponto de partida da sua relação com os clientes empresariais, passando a intervir desde o momento zero de qualquer processo de transformação, ajudando na definição das escolhas estratégicas que determinam o crescimento, o posicionamento competitivo e a criação de valor sustentável. Para tal, nomeou o consultor João Dias Leonardo como partner (sócio) responsável pela KPMG Strategy.

“A criação da KPMG Strategy traduz a nossa convicção de que as decisões estratégicas críticas exigem hoje um maior rigor, uma maior accountability [responsabilização] e um impacto mensurável. Queremos estar ao lado dos líderes empresariais quando definem o futuro das suas organizações. Não procuramos ser apenas mais um interveniente neste mercado”, diz João Dias Leonardo, em comunicado divulgado aos meios de comunicação social.

“O investimento que estamos a realizar e o modelo que desenvolvemos demonstram a confiança que temos na capacidade de gerar resultados concretos e sustentáveis para os nossos clientes”, explicou ainda o sócio, que se juntou à KPMG em 2025 após mais de 15 anos na McKinsey.

A área tem como objetivo a criação de enterprise value (valor empresarial) mensurável e, para tal, vai utilizar uma abordagem de definição de prioridades, trade-offs e métricas que permitam avaliar o impacto da estratégia.

Por exemplo, dado que se inspira numa lógica próxima da mentalidade do investidor e pretende obter resultados tangíveis para os acionistas e/ou para o negócio, irá contar com o envolvimento direto dos sócios (partners) da KPMG na liderança dos projetos. Serão estes altos cargos da firma que assumirão a responsabilidade pela entrega dos projetos, o que nem sempre sucede na lógica de consultoria tradicional, que delega aos gestores de projeto (managers) essa tarefa.

A recém-lançada unidade de negócio conta com uma equipa portuguesa composta por profissionais com experiência nas áreas de serviços financeiros, energia, telecomunicações ou indústria, mas terá o apoio e acompanhamento direto da rede internacional da KPMG para dar resposta a outros setores, até porque foi desenvolvida a pensar na realidade portuguesa e com o plano de trabalhar transversalmente nos diversos segmentos de atividade económica.

“Sempre que tal acrescente valor, a KPMG poderá mobilizar de forma integrada competências em tecnologia, inteligência artificial, M&A [fusões e aquisições], sustentabilidade, fiscalidade e gestão de risco, garantindo coerência entre a visão estratégica e a execução operacional”, explica a consultora liderada por Vítor Ribeirinho sobre o lançamento da unidade de negócio de Strategy, que está em linha com o modelo end-to-end da KPMG.